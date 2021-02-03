Суп дня: пряный морковный суп с имбирем и карри

Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.
В нашей рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.
Сегодня рассказываем вам о пряном морковном супе с имбирем и индийской приправой карри.
морковь – 1 кг
репчатый лук – 1 шт.
свежий имбирь – небольшой кусочек
растительное масло – 2 ст. л.
мясной или овощной бульон – 1 л
карри – 0,5 ч. л.
соль – по вкусу
При подаче можно украсить суп сливками, семечками или мелко рубленной зеленью. Источник: unsplash.com
unsplash.com
Овощи помыть, почистить. Лук нарезать крупными кольцами, морковь потереть на крупной терке, имбирь – на мелкой.
В кастрюле нагреть масло, выложить лук и морковь. Добавить имбирь, немного соли и приправу карри. Жарить все вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими.
Влить бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить на на 15 минут. Готовый суп измельчить блендером.
При подаче можно украсить суп сливками, семечками или мелко рубленной зеленью.
Рецепты мясных и овощных бульонов можно посмотреть здесь.
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