Суп дня: пряный морковный суп с имбирем и карри

Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.

В нашей рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.

Сегодня рассказываем вам о пряном морковном супе с имбирем и индийской приправой карри.

морковь – 1 кг

репчатый лук – 1 шт.

свежий имбирь – небольшой кусочек

растительное масло – 2 ст. л.

мясной или овощной бульон – 1 л

карри – 0,5 ч. л.

соль – по вкусу

При подаче можно украсить суп сливками, семечками или мелко рубленной зеленью. Источник: unsplash.com unsplash.com

Овощи помыть, почистить. Лук нарезать крупными кольцами, морковь потереть на крупной терке, имбирь – на мелкой. В кастрюле нагреть масло, выложить лук и морковь. Добавить имбирь, немного соли и приправу карри. Жарить все вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Влить бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить на на 15 минут. Готовый суп измельчить блендером. При подаче можно украсить суп сливками, семечками или мелко рубленной зеленью.

Рецепты мясных и овощных бульонов можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сварить идеальные спагетти и давал подробную инструкцию от известного британского шефа Гордона Рамзи.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся