Суп дня: сырный суп с креветками и сладкой кукурузой

Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.

Сырный суп с креветками и кукурузой – как раз из таких. Редакция FoodOboz делится с вами пошаговым рецептом приготовления блюда и уверяет: сочетание сливочного бульона со сладкой кукурузой и солеными креветками не оставит вас равнодушными.

Советуем вам подавать такой суп с хрустящими гренками: для этого просто подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде без масла.

При подаче суп можно посыпать мелко рубленной зеленью. Источник: myrecipes.com myrecipes.com

замороженные креветки – 450 г

консервированная кукуруза – 1 банка

картофель – 3-4 шт.

сливки – 2 стакана

сливочное масло – 2 ст. л.

репчатый лук – 1 шт.

плавленый сыр – 150 г

бульон или вода – 2 л

соль, перец – по вкусу

Креветки опустить в кипящую подсоленную воду. Довести до кипения и варить еще минут пять. Затем слить воду, остудить и очистить от панцирей. Лук почистить, нарезать маленькими кубиками. Выложить в кастрюлю с толстым дном и обжарить в сливочном масле до мягкости. Следите, чтобы лук не начал гореть. Картофель почистить, нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю с луком. Влить бульон или воду, посолить и довести до кипения. Уменьшить огонь до среднего и варить до готовности картофеля. Когда картофель станет мягким, влить сливки и довести до кипения. Выложить в суп креветки, кукурузу и плавленный сыр, добавить соль и перец по вкусу. Перемешать до полного растворения сыра. Варить 5 минут на умеренном огне.

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