Суп "Хамула": питательное блюдо по рецепту бабушки

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
189
Суп 'Хамула': питательное блюдо по рецепту бабушки

Предлагаем вашему вниманию суп "Хамула". Это вкусное и питательное первое блюдо, которое насытит самого голодного и порадует самого требовательного.

Рецептом приготовления этого супа поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, как приготовить суп "Хамула" по рецепту ее бабушки.

Суп ''Хамула'': питательное блюдо по рецепту бабушки

Ингредиенты

  • Мясо (свинина и курятина)
  • Картофель
  • Морковь
  • Лук
  • Фасоль
  • Мука
  • Зелень
  • Соль
  • Специи
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Способ приготовления

1.Мясо поджариваем. Добавляем соль, специи. Переносим в кастрюлю.

Суп ''Хамула'': питательное блюдо по рецепту бабушки

2. В кастрюлю добавляем картофель, порезанный на большие куски, консервированную или отварную фасоль, соль и лавровые листья. Заливаем водой и отправляем вариться.

3. Лук и морковь пассируем на сковороде до готовности.

Суп ''Хамула'': питательное блюдо по рецепту бабушки

4. Добавляем муку. Перемешиваем. Зажарку можно сразу добавлять в суп, но лучше немного пробить ее блендером.

Суп ''Хамула'': питательное блюдо по рецепту бабушки

5. Добавляем свежую зелень и подаем на стол.

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