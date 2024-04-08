Предлагаем вашему вниманию суп "Хамула". Это вкусное и питательное первое блюдо, которое насытит самого голодного и порадует самого требовательного.

Рецептом приготовления этого супа поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, как приготовить суп "Хамула" по рецепту ее бабушки.

Ингредиенты

Мясо (свинина и курятина)

Картофель

Морковь

Лук

Фасоль

Мука

Зелень

Соль

Специи

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Способ приготовления

1.Мясо поджариваем. Добавляем соль, специи. Переносим в кастрюлю.

2. В кастрюлю добавляем картофель, порезанный на большие куски, консервированную или отварную фасоль, соль и лавровые листья. Заливаем водой и отправляем вариться.

3. Лук и морковь пассируем на сковороде до готовности.

4. Добавляем муку. Перемешиваем. Зажарку можно сразу добавлять в суп, но лучше немного пробить ее блендером.

5. Добавляем свежую зелень и подаем на стол.

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