Суп "Хамула": питательное блюдо по рецепту бабушки
Предлагаем вашему вниманию суп "Хамула". Это вкусное и питательное первое блюдо, которое насытит самого голодного и порадует самого требовательного.
Рецептом приготовления этого супа поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, как приготовить суп "Хамула" по рецепту ее бабушки.
Ингредиенты
- Мясо (свинина и курятина)
- Картофель
- Морковь
- Лук
- Фасоль
- Мука
- Зелень
- Соль
- Специи
Способ приготовления
1.Мясо поджариваем. Добавляем соль, специи. Переносим в кастрюлю.
2. В кастрюлю добавляем картофель, порезанный на большие куски, консервированную или отварную фасоль, соль и лавровые листья. Заливаем водой и отправляем вариться.
3. Лук и морковь пассируем на сковороде до готовности.
4. Добавляем муку. Перемешиваем. Зажарку можно сразу добавлять в суп, но лучше немного пробить ее блендером.
5. Добавляем свежую зелень и подаем на стол.
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