​​Суп харчо из говядины с рисом и гранатовым соком для сытного обеда

Суп-харчо – это традиционное очень вкусное и сытное грузинское блюдо, которое пользуется большой популярностью во многих странах мира. Стоит отметить, что и готовят его по-разному, но по классическому рецепту его варят из баранины или говядины. Особенностью этого блюда есть – специи, поэтому именно их не стоит жалеть.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт очень вкусного супа-харчо, который вы приготовите дома всего з 1 час. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты".

Ингредиенты:

говядина на кости – 1 кг

питьевая вода – 2,5 л

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рис – 120 г

томатная паста – 2 ст. л.

репчатый лук среднего размера – 4 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

мука – 1 ст. л.

корень петрушки – 1 шт. ​​​​​​​

лавровый лист – 1 шт.

очищенные грецкие орехи – 50 г

хмели-сунели – 1 ч. л.

натуральный гранатовый сок без сахара – 125 мл

кинза – 4 веточки

базилик – 4 веточки ​​​​​​​

острый перец – 1 шт.

чеснок – 5 зубчиков

соль, молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовьте бульон для харчо. Для этого говядину вымойте и разрежьте на 4-5 кусков. Сложите в большую кастрюлю, залейте водой и варите 1,5 часа, периодически снимая пену.

2. Бульон для харчо процедите через частое сито. Мякоть говядины отделите от кости, нарежьте и сложите в небольшую емкость. Залейте половником бульона и закройте.

3. Бульон для харчо перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Рис тщательно промойте. Всыпьте в кипящий бульон и посолите. В бульон с рисом положите нарезанную говядину и варите на небольшом огне 10 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте.

4. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и слегка подрумяньте на растительном масле. Посыпьте мукой и жарьте, помешивая, на среднем огне 5 минут. Снимите с плиты.

5. Корень петрушки для харчо очистите, ополосните холодной водой и натрите на крупной терке. Добавьте в бульон вместе с обжаренным луком и лавровым листом. Поперчите.

6. Грецкие орехи измельчите в блендере и всыпьте в суп. Готовьте 5 минут. Добавьте в харчо хмели-сунели и гранатовый сок. Варите на маленьком огне 5 минут. Посолите по вкусу.

7. Кинзу и базилик для харчо вымойте, обсушите и оборвите с веточек листочки. Измельчите их.

8. Острый перец вымойте и нарежьте тонкими колечками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Соедините с кинзой, базиликом и перцем.

9. Кастрюлю с харчо снимите с огня.

10. Добавьте смесь чеснока, зелени и острого перца. Кастрюлю закройте и укутайте большим полотенцем.

11. Оставьте на 10 минут, затем разлейте по тарелкам.

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