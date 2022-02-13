Суп харчо из говядины с рисом и гранатовым соком для сытного обеда
Суп-харчо – это традиционное очень вкусное и сытное грузинское блюдо, которое пользуется большой популярностью во многих странах мира. Стоит отметить, что и готовят его по-разному, но по классическому рецепту его варят из баранины или говядины. Особенностью этого блюда есть – специи, поэтому именно их не стоит жалеть.
Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт очень вкусного супа-харчо, который вы приготовите дома всего з 1 час. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты".
Ингредиенты:
говядина на кости – 1 кг
питьевая вода – 2,5 л
рис – 120 г
томатная паста – 2 ст. л.
репчатый лук среднего размера – 4 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
мука – 1 ст. л.
корень петрушки – 1 шт.
лавровый лист – 1 шт.
очищенные грецкие орехи – 50 г
хмели-сунели – 1 ч. л.
натуральный гранатовый сок без сахара – 125 мл
кинза – 4 веточки
базилик – 4 веточки
острый перец – 1 шт.
чеснок – 5 зубчиков
соль, молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Приготовьте бульон для харчо. Для этого говядину вымойте и разрежьте на 4-5 кусков. Сложите в большую кастрюлю, залейте водой и варите 1,5 часа, периодически снимая пену.
2. Бульон для харчо процедите через частое сито. Мякоть говядины отделите от кости, нарежьте и сложите в небольшую емкость. Залейте половником бульона и закройте.
3. Бульон для харчо перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Рис тщательно промойте. Всыпьте в кипящий бульон и посолите. В бульон с рисом положите нарезанную говядину и варите на небольшом огне 10 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте.
4. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и слегка подрумяньте на растительном масле. Посыпьте мукой и жарьте, помешивая, на среднем огне 5 минут. Снимите с плиты.
5. Корень петрушки для харчо очистите, ополосните холодной водой и натрите на крупной терке. Добавьте в бульон вместе с обжаренным луком и лавровым листом. Поперчите.
6. Грецкие орехи измельчите в блендере и всыпьте в суп. Готовьте 5 минут. Добавьте в харчо хмели-сунели и гранатовый сок. Варите на маленьком огне 5 минут. Посолите по вкусу.
7. Кинзу и базилик для харчо вымойте, обсушите и оборвите с веточек листочки. Измельчите их.
8. Острый перец вымойте и нарежьте тонкими колечками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Соедините с кинзой, базиликом и перцем.
9. Кастрюлю с харчо снимите с огня.
10. Добавьте смесь чеснока, зелени и острого перца. Кастрюлю закройте и укутайте большим полотенцем.
11. Оставьте на 10 минут, затем разлейте по тарелкам.
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