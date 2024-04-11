Пельмени можно есть с маслом, уксусом, специями. А еще из них получится очень вкусный и сытный суп. Для более насыщенного вкуса лучше всего их варить в овощном бульоне.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного супа из пельменей, в который можно добавить корень сельдерея.

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Ингредиенты:

Вода – 2 л

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 1/4 шт.

Пельмени от – 400 г

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сметана, масло, укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите бульон из корня сельдерея, моркови и лука.

2. В бульон добавьте воду, лавровый лист и соль, доведите до кипения.

3. Бросьте пельмени, варите пока не всплывут.

4. Подавайте со сметаной, маслом и зеленью!

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