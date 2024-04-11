Суп из пельменей для сытного и быстрого ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Суп из пельменей для сытного и быстрого ужина: самый простой рецепт

Пельмени можно есть с маслом, уксусом, специями. А еще из них получится очень вкусный и сытный суп. Для более насыщенного вкуса лучше всего их варить в овощном бульоне. 

Вкусный суп из пельменей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного супа из пельменей, в  который можно добавить корень сельдерея. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • Вода – 2 л
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 1/4 шт. 
  • Пельмени от – 400 г
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сметана, масло, укроп – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сварите бульон из корня сельдерея, моркови и лука. 

Овощной бульон

2. В бульон добавьте воду, лавровый лист и соль, доведите до кипения.

Бульон для приготовления супа

3. Бросьте пельмени, варите пока не всплывут.

Как правильно готовить суп из пельменей

4. Подавайте со сметаной, маслом и зеленью!

Готовый суп

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