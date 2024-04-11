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Суп из пельменей для сытного и быстрого ужина: самый простой рецепт
Пельмени можно есть с маслом, уксусом, специями. А еще из них получится очень вкусный и сытный суп. Для более насыщенного вкуса лучше всего их варить в овощном бульоне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного супа из пельменей, в который можно добавить корень сельдерея.
Ингредиенты:
- Вода – 2 л
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень сельдерея – 1/4 шт.
- Пельмени от – 400 г
- Лавровый лист – 2 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сметана, масло, укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварите бульон из корня сельдерея, моркови и лука.
2. В бульон добавьте воду, лавровый лист и соль, доведите до кипения.
3. Бросьте пельмени, варите пока не всплывут.
4. Подавайте со сметаной, маслом и зеленью!
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