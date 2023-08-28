Суп из всего, что есть в холодильнике: рецепт самого бюджетного блюда
Домашние супы можно готовить из любых овощей, а также с мясом, морепродуктами, куриным филе и субпродуктами. Для того, чтобы блюдо не было жирным, не добавляйте много растительного масла, а лучше и вовсе готовить без него, так блюдо будет более полезным.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного супа минестроне, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Растительное масло
- Лук порей/Репчатый лук – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Морковь – 1 шт.
- Цукины или кабачок – 1 шт.
- Стручковая фасоль – 50 г
- Соль – 1 ч. л.
- Смесь перцев – 0,5 ч. л.
- Томаты в собственном соке – 400 г
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Куриный бульон – 1 ч. л.
- Макароны – 120 г
- Красная фасоль – 400 г
- Шпинат – 30 г
Способ приготовления:
1. Лук с чесноком обжарьте до золотистости. Добавьте порезанную кубиком морковь. Туда же всыпьте порезанный кабачок и стручковую фасоль, готовьте еще 10 минут.
2. Добавьте томаты в собственном соку, перемешайте и добавьте томатную пасту, еще раз перемешайте. Влейте куриный бульон, варите еще 10 минут на медленном огне.
3. Всыпьте макароны, перемешайте и готовьте еще 10 минут под крышкой. После добавьте фасоль и шпинат.
Перед подачей посыпьте суп тертым пармезаном!
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