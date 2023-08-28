Суп из всего, что есть в холодильнике: рецепт самого бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт супа минестроне

Домашние супы можно готовить из любых овощей, а также с мясом, морепродуктами, куриным филе и субпродуктами. Для того, чтобы блюдо не было жирным, не добавляйте много растительного масла, а лучше и вовсе готовить без него, так блюдо будет более полезным. 

Вкусный домашний суп

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного супа минестроне, который очень просто готовится. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • Растительное масло
  • Лук порей/Репчатый лук – 100 г
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Цукины или кабачок – 1 шт. 
  • Стручковая фасоль – 50 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Смесь перцев – 0,5 ч. л.
  • Томаты в собственном соке – 400 г
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Куриный бульон – 1 ч. л. 
  • Макароны – 120 г
  • Красная фасоль – 400 г
  • Шпинат – 30 г

Способ приготовления:

1. Лук с чесноком обжарьте до золотистости. Добавьте порезанную кубиком морковь. Туда же всыпьте порезанный кабачок и стручковую фасоль, готовьте еще 10 минут. 

Овощи для приготовления основы для супа

2. Добавьте томаты в собственном соку, перемешайте и добавьте томатную пасту, еще раз перемешайте. Влейте куриный бульон, варите еще 10 минут на медленном огне. 

Приготовление супа

3. Всыпьте макароны, перемешайте и готовьте еще 10 минут под крышкой. После добавьте фасоль и шпинат. 

Сколько варить суп

Перед подачей посыпьте суп тертым пармезаном! 

Готовый суп подавайте минестроне

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