Домашние супы можно готовить из любых овощей, а также с мясом, морепродуктами, куриным филе и субпродуктами. Для того, чтобы блюдо не было жирным, не добавляйте много растительного масла, а лучше и вовсе готовить без него, так блюдо будет более полезным.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного супа минестроне, который очень просто готовится.

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Ингредиенты:

Растительное масло

Лук порей/Репчатый лук – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Морковь – 1 шт.

Цукины или кабачок – 1 шт.

Стручковая фасоль – 50 г

Соль – 1 ч. л.

Смесь перцев – 0,5 ч. л.

Томаты в собственном соке – 400 г

Томатная паста – 1 ст. л.

Куриный бульон – 1 ч. л.

Макароны – 120 г

Красная фасоль – 400 г

Шпинат – 30 г

Способ приготовления:

1. Лук с чесноком обжарьте до золотистости. Добавьте порезанную кубиком морковь. Туда же всыпьте порезанный кабачок и стручковую фасоль, готовьте еще 10 минут.

2. Добавьте томаты в собственном соку, перемешайте и добавьте томатную пасту, еще раз перемешайте. Влейте куриный бульон, варите еще 10 минут на медленном огне.

3. Всыпьте макароны, перемешайте и готовьте еще 10 минут под крышкой. После добавьте фасоль и шпинат.

Перед подачей посыпьте суп тертым пармезаном!

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