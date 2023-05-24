Суп с фрикадельками: как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо
Суп может быть не только вкусные блюдом для обеда, но еще и для ужина. Если вы хотите более сытный вариант блюда, готовьте его с фрикадельками, мясом, рыбой.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с фрикадельками, который будет идеальным вариантом обеда и ужина.
Ингредиенты:
- вода – 3-3,5 л
- картофель – 5-6 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- куриный фарш – 400 г
- чеснок – 4 дольки
- яйца – 1 шт.
- соль, перец, душистый и черный перец горошком, перец молотый
- растительное масло
- веточка укропа
- 2 лавровых листика
Способ приготовления:
1. Картошку нарежьте. Лук нарежьте кубиком, чеснок надрежьте крест-накрест. Натрите морковь на мелкой терке.
2. Для фрикаделек: другую половину моркови натрите на мелкой терке, дольку чеснока натрите также на мелкой терке, смешайте в миске – фарш, яйцо, морковь мелко натертый, натертый лук, и натертый чеснок. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте немного орегано. Сразу формируйте фрикадельки.
3. Поджарьте на масле морковь и лук.
4. В закипевшую воду бросьте картофель, посолите. После добавьте фрикадельки и чеснок, перец душистый и черный горошком, 1 большую веточку укропа, лавровые листики. Варите вместе еще 15 минут. После снимите с огня и дайте супу настояться 30 минут или 1 час, так он станет еще вкуснее.
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