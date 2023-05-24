Суп может быть не только вкусные блюдом для обеда, но еще и для ужина. Если вы хотите более сытный вариант блюда, готовьте его с фрикадельками, мясом, рыбой.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с фрикадельками, который будет идеальным вариантом обеда и ужина.

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Ингредиенты:

вода – 3-3,5 л

картофель – 5-6 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

куриный фарш – 400 г

чеснок – 4 дольки

яйца – 1 шт.

соль, перец, душистый и черный перец горошком, перец молотый

растительное масло

веточка укропа

2 лавровых листика

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте. Лук нарежьте кубиком, чеснок надрежьте крест-накрест. Натрите морковь на мелкой терке.

2. Для фрикаделек: другую половину моркови натрите на мелкой терке, дольку чеснока натрите также на мелкой терке, смешайте в миске – фарш, яйцо, морковь мелко натертый, натертый лук, и натертый чеснок. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте немного орегано. Сразу формируйте фрикадельки.

3. Поджарьте на масле морковь и лук.

4. В закипевшую воду бросьте картофель, посолите. После добавьте фрикадельки и чеснок, перец душистый и черный горошком, 1 большую веточку укропа, лавровые листики. Варите вместе еще 15 минут. После снимите с огня и дайте супу настояться 30 минут или 1 час, так он станет еще вкуснее.

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