Суп с фрикадельками: как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт супа

Суп может быть не только вкусные блюдом для обеда, но еще и для ужина. Если вы хотите более сытный вариант блюда, готовьте его с фрикадельками, мясом, рыбой. 

Вкусный суп

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с фрикадельками, который будет идеальным вариантом обеда и ужина. 

Рецепт супа
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Ингредиенты: 

  • вода – 3-3,5 л 
  • картофель – 5-6 шт.
  • лук – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт. 
  • куриный фарш – 400 г
  • чеснок – 4 дольки 
  • яйца – 1 шт. 
  • соль, перец, душистый и черный перец горошком, перец молотый
  • растительное масло
  • веточка укропа
  • 2 лавровых листика

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте. Лук нарежьте кубиком, чеснок надрежьте крест-накрест. Натрите морковь на мелкой терке.

Как приготовить вкусный суп

2. Для фрикаделек: другую половину моркови натрите на мелкой терке, дольку чеснока натрите также на мелкой терке, смешайте в миске – фарш, яйцо, морковь мелко натертый, натертый лук, и натертый чеснок. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте немного орегано. Сразу формируйте фрикадельки. 

Фрикадельки для супа

3. Поджарьте на масле морковь и лук.

Лук и морковь

4. В закипевшую воду бросьте картофель, посолите. После добавьте фрикадельки и чеснок, перец душистый и черный горошком, 1 большую веточку укропа, лавровые листики. Варите вместе еще 15 минут. После снимите с огня и дайте супу настояться 30 минут или 1 час, так он станет еще вкуснее.

Готовый суп

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