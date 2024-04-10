Привычный суп на обед – это куриный бульон с мясом, овощами. Также добавляют тонкие макароны, чтобы было сытнее. Но если вам такое блюдо уже надоело – можете воспользоваться следующей идеей – картофельным кремом-супом с сыром чеддер и вялеными томатами.

Идея приготовления картофельного крем-супа на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Выйдет не хуже, чем в ресторане.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

бульон (или вода)

сливки – 100 мл.

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сыр чеддер – 50-60 г

пармезан – 50 г

сыр с плесенью – 70 г

мускатный орех – 0,5 ч.л.

соль

вяленые томаты и зеленые оливки для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, порезать кубиками.

2. Залить водой или бульоном, чтобы покрывал картофель примерно на два пальца.

3. Добавить соль и варить до готовности.

4. Взбить картофель до однородности.

5. Влить сливки.

6. Добавить натертый чеддер и сыр с плесенью, мускатный орех.

7. На небольшом огне помешивая довести до объединения.

8. Оставить настояться 10-15 минут под крышкой.

9. При подаче посыпать натертым пармезаном. Также можно добавить измельченные оливки и вяленые томаты.