Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома
Привычный суп на обед – это куриный бульон с мясом, овощами. Также добавляют тонкие макароны, чтобы было сытнее. Но если вам такое блюдо уже надоело – можете воспользоваться следующей идеей – картофельным кремом-супом с сыром чеддер и вялеными томатами.
Идея приготовления картофельного крем-супа на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Выйдет не хуже, чем в ресторане.
Ингредиенты:
- картофель – 400 г
- бульон (или вода)
- сливки – 100 мл.
- сыр чеддер – 50-60 г
- пармезан – 50 г
- сыр с плесенью – 70 г
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- соль
- вяленые томаты и зеленые оливки для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, порезать кубиками.
2. Залить водой или бульоном, чтобы покрывал картофель примерно на два пальца.
3. Добавить соль и варить до готовности.
4. Взбить картофель до однородности.
5. Влить сливки.
6. Добавить натертый чеддер и сыр с плесенью, мускатный орех.
7. На небольшом огне помешивая довести до объединения.
8. Оставить настояться 10-15 минут под крышкой.
9. При подаче посыпать натертым пармезаном. Также можно добавить измельченные оливки и вяленые томаты.