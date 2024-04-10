Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

Привычный суп на обед – это куриный бульон с мясом, овощами. Также добавляют тонкие макароны, чтобы было сытнее. Но если вам такое блюдо уже надоело – можете воспользоваться следующей идеей – картофельным кремом-супом с сыром чеддер и вялеными томатами.

Идея приготовления картофельного крем-супа на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Выйдет не хуже, чем в ресторане.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

Ингредиенты:

  • картофель – 400 г
  • бульон (или вода)
  • сливки – 100 мл.
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  • сыр чеддер – 50-60 г
  • пармезан – 50 г
  • сыр с плесенью – 70 г
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • соль
  • вяленые томаты и зеленые оливки для подачи

Способ приготовления:

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

1. Картофель почистить, порезать кубиками.

2. Залить водой или бульоном, чтобы покрывал картофель примерно на два пальца.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

3. Добавить соль и варить до готовности.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

4. Взбить картофель до однородности.

5. Влить сливки.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

6. Добавить натертый чеддер и сыр с плесенью, мускатный орех.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

7. На небольшом огне помешивая довести до объединения.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

8. Оставить настояться 10-15 минут под крышкой.

Суп с картофелем по-новому: как приготовить вкусное ресторанное блюдо на обед дома

9. При подаче посыпать натертым пармезаном. Также можно добавить измельченные оливки и вяленые томаты.

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