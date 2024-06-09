Суп с колбасками и горошком на скорую руку: как приготовить первое блюдо за несколько минут
Когда нет времени на приготовление пищи, мы обычно забываем о первых блюдах, поскольку они готовятся довольно долго. Но, благодаря этому рецепту, суп можно приготовить всего за несколько минут.
Фудблогер с ником recepti_dariko в Instagram рассказала, как приготовить первое блюдо с зеленым горошком и кабаносами так, что она точно понравилась всем. В результате вы получите легкий, но питательный суп, который будет прекрасно смаковать даже летом.
Ингредиенты
- Бульон или вода – 2,5 л
- Зеленый горошек – 400 гр
- Кабаносы – 5 шт
- Картофель – 3-4 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Специи для тушения – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Лавровое письмо
- Свежая зелень
- Сливочное масло для подачи
Способ приготовления
1. Картофель и морковь чистим, нарезаем кубиком. Складываем в кастрюлю.
2. Луковицу очищаем от шелухи и отправляем целой в кастрюлю с картофелем.
3. Заливаем водой или бульоном. Добавляем соль, перец, другие специи и лавровый лист.
4. Варим в течение 15 минут после закипания, постоянно снимая пенку.
5. Вынимаем лавровый лист и лук и добавляем молодой горошек. Варим в течение 7 минут.
6. Добавляем изрезанные кольцами кабаносы. Варим 5 минут.
7. Добавляем свежую измельченную зелень. Выключаем огонь и даем настояться 5 минут.
8. В тарелку перед подачей добавляем кусок сливочного масла.
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