Когда нет времени на приготовление пищи, мы обычно забываем о первых блюдах, поскольку они готовятся довольно долго. Но, благодаря этому рецепту, суп можно приготовить всего за несколько минут.

Фудблогер с ником recepti_dariko в Instagram рассказала, как приготовить первое блюдо с зеленым горошком и кабаносами так, что она точно понравилась всем. В результате вы получите легкий, но питательный суп, который будет прекрасно смаковать даже летом.

Ингредиенты

Бульон или вода – 2,5 л

Зеленый горошек – 400 гр

Кабаносы – 5 шт

Картофель – 3-4 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Специи для тушения – 1 ч.л.

Соль

Перец

Лавровое письмо

Свежая зелень

Сливочное масло для подачи

Способ приготовления

1. Картофель и морковь чистим, нарезаем кубиком. Складываем в кастрюлю.

2. Луковицу очищаем от шелухи и отправляем целой в кастрюлю с картофелем.

3. Заливаем водой или бульоном. Добавляем соль, перец, другие специи и лавровый лист.

4. Варим в течение 15 минут после закипания, постоянно снимая пенку.

5. Вынимаем лавровый лист и лук и добавляем молодой горошек. Варим в течение 7 минут.

6. Добавляем изрезанные кольцами кабаносы. Варим 5 минут.

7. Добавляем свежую измельченную зелень. Выключаем огонь и даем настояться 5 минут.

8. В тарелку перед подачей добавляем кусок сливочного масла.

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