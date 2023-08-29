Супы можно готовить на овощном, рыбном и мясном бульоне. Для того, чтобы любой суп не был сильно жирным, не жарьте овощи на большом количестве масла.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом сытного супа из овощей, с сосисками, сметаной и зеленью.

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Ингредиенты:

лук

перец

картофель

морковь

полукопченые колбаски

2,5 литра мясного бульона

сметана – 200 г

мука – 1 ст. л.

зелень

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюле на растительном масле жарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанный кубиком перец, жарьте 5 минут.

2. Затем добавьте порезанный кубиком картофель и морковь, обжарьте вместе пару минут и влейте бульон. Варите до готовности картофеля.

3. В сметану добавьте муку, хорошо перемешайте, влейте пару черпаков бульона из супа.

4. Добавьте в суп колбаски, сметану и хорошо перемешайте. Добавьте зелень, соль, дайте закипеть и выключите.

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