Суп с перцем и колбасками: получится очень сытным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт супа

Супы можно готовить на овощном, рыбном и мясном бульоне. Для того, чтобы любой суп не был сильно жирным, не жарьте овощи на большом количестве масла. 

Вкусный суп с колбасой

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом сытного супа из овощей, с сосисками, сметаной и зеленью. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • лук
  • перец
  • картофель
  • морковь
  • полукопченые колбаски
  • 2,5 литра мясного бульона
  • сметана – 200 г
  • мука – 1 ст. л. 
  • зелень
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюле на растительном масле жарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанный кубиком перец, жарьте 5 минут.

Жареные овощи

2. Затем добавьте порезанный кубиком картофель и морковь, обжарьте вместе пару минут и влейте бульон. Варите до готовности картофеля.

Бульон для супа

3. В сметану добавьте муку, хорошо перемешайте, влейте пару черпаков бульона из супа.

Сметана для супа

4. Добавьте в суп колбаски, сметану и хорошо перемешайте. Добавьте зелень, соль, дайте закипеть и выключите.

Готовый суп

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