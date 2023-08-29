Суп с перцем и колбасками: получится очень сытным
Супы можно готовить на овощном, рыбном и мясном бульоне. Для того, чтобы любой суп не был сильно жирным, не жарьте овощи на большом количестве масла.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом сытного супа из овощей, с сосисками, сметаной и зеленью.
Ингредиенты:
- лук
- перец
- картофель
- морковь
- полукопченые колбаски
- 2,5 литра мясного бульона
- сметана – 200 г
- мука – 1 ст. л.
- зелень
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюле на растительном масле жарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанный кубиком перец, жарьте 5 минут.
2. Затем добавьте порезанный кубиком картофель и морковь, обжарьте вместе пару минут и влейте бульон. Варите до готовности картофеля.
3. В сметану добавьте муку, хорошо перемешайте, влейте пару черпаков бульона из супа.
4. Добавьте в суп колбаски, сметану и хорошо перемешайте. Добавьте зелень, соль, дайте закипеть и выключите.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: