Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками. Суп обладает приятной сливочной консистенцией и нежным вкусом.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт сытного сливочного супа с шампиньонами и копченой курицей.

Ингредиенты:

копченые куриные голени – 3 шт

шампиньоны – 350 г

картофель – 6 шт

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плавленые сырки – 2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

масло – 4 ст. л.

специи: соль, перец, карри, куркума, хмели сунели

Способ приготовления:

1. Копченую курицу залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения, снять образовавшуюся пенку и варить 20 минут. После этого нужно достать мясо, разобрать на кусочки и порезать.

2. Картофель порезать кубиками и добавить в бульон вместе с вареной курицей. Варить на среднем огне.

3. Тем временем приготовить зажарку. Для этого измельчить лук, морковь натереть на терке. Пожарить сначала лук до прозрачности, добавить морковь и жарить до мягкости 2-3 минуты.

4. Когда закипит бульон, снова снять пенку и добавить зажарку, порезанный плавленый сыр и спец. Периодически помешивать суп.

4. Шампиньоны тем временем порезать и обжарить до полного испарения влаги и золотистого цвета.

5. Когда картофель будет готов, добавить грибы и варить еще 5 минут.

6. Подавать суп с укропом.

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