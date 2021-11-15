Супы за 20 минут: идеальное решение для обеда на скорую руку

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
4,0 т.
Супы за 20 минут: идеальное решение для обеда на скорую руку

Нужен быстрый и сытный обед? К вашему вниманию – суп – легкое первое блюдо, которое поразит вкусом и простотой приготовления. Необязательно усложнять себе жизнь и колдовать часами над плитой. Вкусный суп вполне реально приготовить буквально за 20 минут.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами быстрых супов.

Овощной суп по рецепту usenochka, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Горошек – 200 г

  • Кукуруза – 300 г

  • Перец болгарский – 100 г

  • Стручковая фасоль – 200 г

  • Картофель – 100 г

  • Грибы – 150 г

  • Яйца – 2-3 шт

Замороженные овощи – ингредиенты для супа
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Способ приготовления:

1. Грибы обжарить на оливковом масле.

2. Налить воду – 3л.

3. Добавить все замороженные ингредиенты одновременно. Варить 15-20 минут.

4. Добавить зелень.

5. Вместимость взбить яйца.

Взбить яйца и постепенно вылить их в суп

6. Постепенно вылить их в суп, помешивая. Варить еще 5 минут.

Рамен по рецепту sergeypokanevich, которым он поделился на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Свежезамороженные овощи – 100 г

  • Растительное масло – для жарки

  • Креветки – 10 шт

  • Лапша рамен – 1 п

  • Кимчи – 1\2 банки

  • Вода – 500 мл

  • Кунжутное масло – 1 ст. л.

  • Соевый соус – 1 ст. л.

  • Отварные яйца – 1 шт

Лапша рамэн – обязательный ингредиент для супа

Способ приготовления:

1. Обжарить овощи на сковороде примерно 1,5 минуты.

2. Добавить креветки и обжаривать еще 1,5 минуты.

3. Добавить специи, кимчи и лапшу.

4. Залить водой и накрыть крышкой. Готовить около 4 минут.

5. Добавить кунжутное масло и соевый соус.

6. Подавать с порезанным пополам яйцом.

Подавать рамен следует со сваренным яйцом

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