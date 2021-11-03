Свекла – необычайно полезный и вкусный осенний овощ, в котором много витаминов, так необходимых в осенний и зимний период каждому. Готовится она очень просто, достаточно отварить или запечь, приправить солью, маслом и есть. Но не нужно забывать и о других, не менее полезных сезонных овощах, которые также необходимы организму.

Диетолог-консультант Алена Юдина рассказала в эксклюзивном комментарии для FoodOboz, какие овощи нужно есть осенью, а также – как правильно их готовить, чтобы они сохранили все полезные свойства.

Какие овощи лучше всего есть осенью?

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"В идеале лучше всего есть всегда сезонные овощи, они будут самыми полезными. Осенью это – тыква, в которой есть все витамины и минералы, которые необходимы организму. Ее лучше всего запекать. Можно добавлять в салаты, есть с рыбой, мясом, а также в виде пюре, каш", – заявила эксперт.

Свеклу можно есть в любом виде

"Свекла – не только полезный, но еще и диетический овощ, который благотворно влияет на работу ЖКТ. Ее можно запекать, варить, в сыром виде добавлять в салаты", – отметила она.

Не забывайте о таких овощах, как редька

"Она очень вкусная и полезная, ее смело можно добавлять в салаты, вкус которых раскроется благодаря этому овощу по-новому. Тем более существует очень много видов редьки, среди которых: дайкон, розовая, черная, белая, салатная – на любой вкус", – добавила диетолог.

Очень важный овощ – капуста и морковь

"Не забывайте о таком овоще, как капуста. Стоит выделить – белокочанную, пекинскую, цветную, брокколи. Этот овощ хорош тем, что готовится буквально считанные минуты, например брокколи" – заявила эксперт.

"Морковку можно есть в сыром виде, натрите на терке и ешьте, она очень полезна, а также готовить из нее вкусные пироги и запеканки", – добавила эксперт.

Можно вообще приготовить витаминный микс

"Возьмите овощи, которые любите, порежьте, положите на противень, сбрызните маслом, но не солите и запекайте минут 20, это будет очень и вкусно, полезно и быстро", – подытожила диетолог.

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