Свекла по-корейски на зиму: идеальная заправка к борщу
Из свеклы на зиму можно готовить вкусные, пикантные соусы, закуски. Еще ее можно добавлять к овощам при консервации, например к помидорам. А также из нее можно делать готовую консервированную заправку для борща.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной свеклы по-корейски на зиму, которая будет идеальной заправкой для борща.
Ингредиенты:
- свекла – 1 кг
- репчатый лук – 2 шт.
- уксус (9%) – 100 мл
- растительное масло – 200 мл
- приправа для моркови по-корейски – 1 пакет
- соль, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу помойте, очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.
2. Лук порежьте кубиком, обжарьте, добавьте к свекле, туда же добавьте специи, уксус, соль, сахар, перемешайте. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.
3. Готовую смесь разложите по стерилизованным банкам, прикройте крышками.
4. На дно кастрюли положите полотенце и поставьте банки, налейте воду, доведите воду до кипения и стерилизуйте еще 15 минут. Закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте.
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