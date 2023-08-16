Из свеклы на зиму можно готовить вкусные, пикантные соусы, закуски. Еще ее можно добавлять к овощам при консервации, например к помидорам. А также из нее можно делать готовую консервированную заправку для борща.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной свеклы по-корейски на зиму, которая будет идеальной заправкой для борща.

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Ингредиенты:

свекла – 1 кг

репчатый лук – 2 шт.

уксус (9%) – 100 мл

растительное масло – 200 мл

приправа для моркови по-корейски – 1 пакет

соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу помойте, очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.

2. Лук порежьте кубиком, обжарьте, добавьте к свекле, туда же добавьте специи, уксус, соль, сахар, перемешайте. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.

3. Готовую смесь разложите по стерилизованным банкам, прикройте крышками.

4. На дно кастрюли положите полотенце и поставьте банки, налейте воду, доведите воду до кипения и стерилизуйте еще 15 минут. Закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте.

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