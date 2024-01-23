Из свеклы можно готовить не только борщ и салаты, но и вкусные закуски. Еще свеклу полезно есть в сыром виде. А вот добавив специи и растительное масло вы получите свеклу по-корейски.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной свеклы по-корейски, со специями и чесноком.

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Ингредиенты:

Свекла – 500 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1,5 ст. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Оцет 6% – 2 ст. л. (винный, яблочный, рисовый)

Чеснок – 4 зуб.

Подсолнечное или кунжутное масло – 60 мл (4 ст. л.)

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите на терку для корейской морковки, посыпьте солью и оставьте на 30-40 минут, выделенный сок не выливайте.

2. Добавьте все остальные специи и залейте раскаленным маслом, хорошо перемешайте и уберите в холодильник в герметичной посуде на 12 часов.

В холодильнике можно хранить до 7 дней!

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