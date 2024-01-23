Свекла по-корейски: рецепт вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Рецепт свеклы по-корейски

Из свеклы можно готовить не только борщ и салаты, но и вкусные закуски. Еще свеклу полезно есть в сыром виде. А вот добавив специи и растительное масло вы получите свеклу по-корейски. 

Как вкусно приготовить свеклу

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной свеклы по-корейски, со специями и чесноком. 

Рецепт свеклы по-корейски
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Ингредиенты: 

  • Свекла – 500 г
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – 1,5 ст. л. 
  • Кориандр – 1 ч. л. 
  • Оцет 6% – 2 ст. л. (винный, яблочный, рисовый)
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Подсолнечное или кунжутное масло – 60 мл (4 ст. л.)

Способ приготовления: 

1. Свеклу натрите на терку для корейской морковки, посыпьте солью и оставьте на 30-40 минут, выделенный сок не выливайте. 

Свекла со специями и маслом

2. Добавьте все остальные специи и залейте раскаленным маслом, хорошо перемешайте и  уберите в холодильник в герметичной посуде на 12 часов.

Приготовление салата

В холодильнике можно хранить до 7 дней!

Готовый салат

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