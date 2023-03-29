Итальянские ньоки с украинской свеклой – это идеальное комбо, и по вкусу, и по насыщенному цвету. А если еще и добавить к ним тягучий сыр, то вообще можно утонуть в гастрономическом блаженстве. И это блаженство так просто приготовить дома, что невозможно устоять. Да и зачем?

Далее текст на языке оригинала.

Відваріть 2 картоплини та потовчіть в пюре. Буряк відваріть та перебийте блендером (нам для рецепта потрібно 100 г буряка). Змішайте картопляне пюре з буряковим, додайте 1 яйце, 250 г борошна, дрібку солі. Замісіть тісто, використовуючи ще трішки борошна для підпилу.

Видео дня

Розкачайте тонке тісто та видавіть склянкою кружальця. У них викладіть порізаний кубиком сир. Загорніть сир у тісто та сформуйте кульки. Варіть в окропі 5-8 хвилин, додайте 50 г вершкового масла. На готову страву потріть на дрібну тертку сир. Я для начинки і для посипки використав 1 пачку сиру Тенеро — якраз вистачило, щоб сирна душа була в захваті.

Попереджаю: готуйте одразу велику порцію. Бо коли хтось побачить, як смачно ви поїдаєте бурякові ньокі — точно доведеться ділитися. Цьом.