Светлана Фус назвала самую полезную осеннюю ягоду, которую нужно есть всем

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Светлана Фус рассказала, как правильно есть клюкву

Осенью обязательно нужно есть как можно больше полезных сезонных овощей, фруктов и ягод. Если среди самых полезных овощей первенство – у тыквы, среди фруктов – у яблок, то среди ягод – сразу целых несколько.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook назвала таки самую полезную именно осеннюю ягоду, которую нужно есть все и это – клюква.

Полезная клюква

"В этих ягодах много полезных веществ и витаминов – B (B1, B2, B5, B6), Е, К1 (филлохинон), С. Также в ней на 100 г – 4,8% калия", – заявила диетолог.

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Клюкву лучше есть сырой

Эксперт отметила, что ягоды являются антиоксидантами и их используют как средство борьбы с разными болезнями мочеполовой системы.

Клюкву нужно есть всем

"А клюквенный сок считается профилактическим средством от инфекционных заболеваний, а при лечении антибиотиками усиливает их действие", – добавила Фус.

Стоит отметить, что диетолог советует есть ягоды в свежем виде, с медом вместо сахара. Также ее можно смело добавлять в квашеную капусту, делать чай, который используют как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Клюквенный чай

"В сезон полезнее всего есть свежие ягоды, с медом и без сахара", – добавила эксперт.

Клюквенный морс

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