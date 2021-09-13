Светлана Фус рассказала, почему обязательно нужно есть сельдь

Рыба – очень полезный продукт, который должен быть в рационе каждого человека, ведь в ней так много нужных витаминов и жиров, которые необходимы для организма. Стоит отметить, что даже самой бюджетной рыбе предостаточно полезных веществ, просто ее нужно есть регулярно – 2-3 раза в неделю.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram-stories, почему нужно есть такую рыбу, как селедка и чем она полезна и необходима для организма.

1. Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2,4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме.

Видео дня

2. Селедка содержит достаточно много жира, но это здоровые жирные кислоты, в основном это – омега-3.

3. DHA – тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением. Также DHA положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

4. Кроме того в сельди содержится йод, 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента.

Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: