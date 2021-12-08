Свинина в картофельной шубе: как необычно подать привычные продукты

Каждый год придумывать разнообразные новые блюда на новогодний стол – еще та задача. Если ваше застолье не обходится без мяса и картофеля, обязательно приготовьте свинину в картофельной шубе. Привычные ингредиенты и довольно необычная подача сделают свое дело, а гости останутся довольны.

Идеей и рецептом блюда поделилась фудблогер Ольга Головина. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 600 г

картофель – 650 г

яйца – 1 шт

твердый сыр – 120 г

мука – 2 ст. л.

чеснок – 4-5 зубчиков

масло – 3-4 ст. л.

соль, перец

зелень

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Способ приготовления:

1. Мясо порезать в куски и отбить. Посолить и поперчить.

2. Выжать чеснок с помощью чеснока.

3. Смазать каждый кусок мяса растительным маслом и натереть чесноком. Оставить на 20-30 минут.

4. Тем временем почистить и натереть картофель.

5. Добавить к ней яйцо, муку, соль и перец.

6. Разогреть сковороду с растительным маслом.

7. Обкачать каждый кусок мяса в картофельной массе с обеих сторон и жарить под крышкой до золотистого цвета.

8. Жареное мясо выложить в форму для запекания и посыпать тертым сыром.

9. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут.

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