Вкусные свиные отбивные с пармезаном: делимся секретом хрустящей корочки

Мечта каждой хозяйки – приготовить вкусные, не пересушенные отбивные с хрустящей корочкой. Очень часто блюдо получается сочным внутри, но пересушенным снаружи или же наоборот.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты", очень вкусных, удачных отбивных с хрустящей корочкой и невероятным вкусом.

Ингредиенты:

8 свиных отбивных по 150 г

соль, свежемолотый черный перец

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лимон для подачи

Для корочки:

80 г панировочных сухарей

70 г тертого пармезана

100 мл оливкового масла

5-6 филе анчоуса

2 ст. л. каперсов

5-7 веточек петрушки

2 зубчика чеснока

1,5 ч. л. орегано

свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

1. Помойте мясо и обсушите бумажными полотенцами, слегка отбейте между двумя слоями пленки.

2. После – посолите, поперчите по вкусу.

3. Корочка: помойте и нарежьте мелко петрушку.

4. Чеснок измельчите вместе с анчоусами, каперсами и добавьте к петрушке, перемешайте.

5. Смешайте сухари с орегано, черным перцем и тертым пармезаном, туда же добавьте смесь из петрушки, тщательно перемешайте.

6. Туда же добавьте оливковое масло, снова перемешайте.

7. Застелите противень пергаментом, присыпьте немного смесью для корочки и на нее выложите отбивные.

8. Сверху присыпьте каждую отбивную пряной смесью, хорошо вжимая ее в мясо.

9. Поставьте в духовку и запекайте около 15 минут до золотисто-коричневой корочки.

Есть готовое блюдо нужно сразу горячим, вкусно еще будет с овощами, а также с овощными салатами.

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