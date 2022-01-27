Вкусные свиные отбивные с пармезаном: делимся секретом хрустящей корочки
Мечта каждой хозяйки – приготовить вкусные, не пересушенные отбивные с хрустящей корочкой. Очень часто блюдо получается сочным внутри, но пересушенным снаружи или же наоборот.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты", очень вкусных, удачных отбивных с хрустящей корочкой и невероятным вкусом.
Ингредиенты:
8 свиных отбивных по 150 г
соль, свежемолотый черный перец
лимон для подачи
Для корочки:
80 г панировочных сухарей
70 г тертого пармезана
100 мл оливкового масла
5-6 филе анчоуса
2 ст. л. каперсов
5-7 веточек петрушки
2 зубчика чеснока
1,5 ч. л. орегано
свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
1. Помойте мясо и обсушите бумажными полотенцами, слегка отбейте между двумя слоями пленки.
2. После – посолите, поперчите по вкусу.
3. Корочка: помойте и нарежьте мелко петрушку.
4. Чеснок измельчите вместе с анчоусами, каперсами и добавьте к петрушке, перемешайте.
5. Смешайте сухари с орегано, черным перцем и тертым пармезаном, туда же добавьте смесь из петрушки, тщательно перемешайте.
6. Туда же добавьте оливковое масло, снова перемешайте.
7. Застелите противень пергаментом, присыпьте немного смесью для корочки и на нее выложите отбивные.
8. Сверху присыпьте каждую отбивную пряной смесью, хорошо вжимая ее в мясо.
9. Поставьте в духовку и запекайте около 15 минут до золотисто-коричневой корочки.
Есть готовое блюдо нужно сразу горячим, вкусно еще будет с овощами, а также с овощными салатами.
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