Вкусные свиные отбивные с пармезаном: делимся секретом хрустящей корочки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,7 т.
Домашние отбивные

Мечта каждой хозяйки – приготовить вкусные, не пересушенные отбивные с хрустящей корочкой. Очень часто блюдо получается сочным внутри, но пересушенным снаружи или же наоборот.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты", очень вкусных, удачных отбивных с хрустящей корочкой и невероятным вкусом.

Ингредиенты:

  • 8 свиных отбивных по 150 г

Мясо для отбивных

  • соль, свежемолотый черный перец

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Специи для мяса

  • лимон для подачи

Для корочки:

  • 80 г панировочных сухарей

  • 70 г тертого пармезана

  • 100 мл оливкового масла

Оливковое масло

  • 5-6 филе анчоуса

  • 2 ст. л. каперсов

  • 5-7 веточек петрушки

  • 2 зубчика чеснока

Чеснок и специи

  • 1,5 ч. л. орегано

  • свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

1. Помойте мясо и обсушите бумажными полотенцами, слегка отбейте между двумя слоями пленки.

Как приготовить вкусные отбивные

2. После – посолите, поперчите по вкусу.

Специи для блюда

3. Корочка: помойте и нарежьте мелко петрушку.

Кляр для мяса

4. Чеснок измельчите вместе с анчоусами, каперсами и добавьте к петрушке, перемешайте.

5. Смешайте сухари с орегано, черным перцем и тертым пармезаном, туда же добавьте смесь из петрушки, тщательно перемешайте.

Как сделать вкусный кляр

6. Туда же добавьте оливковое масло, снова перемешайте.

7. Застелите противень пергаментом, присыпьте немного смесью для корочки и на нее выложите отбивные.

8. Сверху присыпьте каждую отбивную пряной смесью, хорошо вжимая ее в мясо.

9. Поставьте в духовку и запекайте около 15 минут до золотисто-коричневой корочки.

Приготовление отбивных

Есть готовое блюдо нужно сразу горячим, вкусно еще будет с овощами, а также с овощными салатами.

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