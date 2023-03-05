Ви будете верещати від задоволення, коли вперше спробуєте цю страву, траст мі. Ароматні свинячі реберця, запечені у квасі зі спеціями та часником — розтануть у роті та зроблять вам до неможливого добре.

Готові прожити це задоволення? Тоді приготуйте верещаку. Візьміть 1 кг свинячих реберець, помийте, наріжте по 1-2 сегменти та приберіть плівки. М’ясо посоліть і поперчіть. Подрібніть зубчики цілої головки часнику та додайте до м'яса. На розігріту пательню додайте 2-3 ст. л. соняшникової олії та підсмажте свинину до рум'яної скоринки. Перекладіть обсмажені ребра у глибоку форму для запікання і притрусіть 1 ч. л. орегано. Влийте у форму з ребрами 1 л темного квасу. Саме він залюбить м'ясо так, що те стане ніжним-ніжним.

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Поставте форму для запікання у розігріту до температури 180 градусів духовку та запікайте свинину з квасом 1 годину.

Готові реберця перекладіть в посуд і накрийте фольгою, щоб вони були гарячими до подачі. Квас, що залишився від запікання, злийте в сотейник і випарюйте протягом ще 15 хвилин для створення густого соусу. Щоб соус згустів, додатково змішайте 2 ст. л. борошна з 50 г м'якого вершкового масла. Потроху додавайте суміш в сотейник, перемішуючи віничком, щоб соус залишався однорідним і без грудочок. При подачі ще теплі ребра щедро полийте соусом і присипте сухарями. Готово. Ви неймовірні, як і ваша страва.