Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

Если вы не хотите возиться с дрожжевым тестом для паски – можно воспользоваться технологией без выпечки. Сладкая творожная масса отлично сочетается с белым шоколадом и цукатами. Паска имеет приятный белый цвет и застывает в холодильнике.

Идея приготовления сырной паски на сливках опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram.

Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • 400 г зернового сыра 9%
  • 3 желтка
  • 100 г сливок 20% (или 33%)
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  • 30 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 80 г белого шоколада
  • 100 г изюм или цукаты
  • 10 г ванильный сахар

Способ приготовления:

Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

1. Вам понадобится марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для паски. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусное, с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дырка внизу.

2. Сыр важно в самом начале отжать.

Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

3. Сыр, желтки, сахар и сливки выкладываем в сотейник, хорошо взбиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито.

4. Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых "пузырьков", но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.

5. Добавить белый шоколад и сливочное масло прямо в горячую смесь и размешивать лопаткой до растворения.

Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

6. Добавить предварительно бланшированные изюм или цукаты (можно замочить на ночь в коньяке).

7. В форму положить марлю (форма стоит узким краем вниз). И высыпать всю еще теплую смесь, немного уплотнить ложкой, сложить конец марли вверх и поставить в холодильник на сутки или минимум с вечера до утра.

8. Утром украсить белым шоколадом, цукатами, орехами. Храним в холодильнике до 5 дней, накрыв пленкой.

Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется

Советы:

  • сливки можно заменить сметаной 20%
  • если нет изюма кладите сухофрукты или цукаты
  • курагу шеф-повар не советует, потому что с сыром она дает металлический привкус
  • делайте без изюма – добавьте больше сахара
  • орехи можно менять по желанию

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