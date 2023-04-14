Сырная паска из белого шоколада: выпекать не придется
Если вы не хотите возиться с дрожжевым тестом для паски – можно воспользоваться технологией без выпечки. Сладкая творожная масса отлично сочетается с белым шоколадом и цукатами. Паска имеет приятный белый цвет и застывает в холодильнике.
Идея приготовления сырной паски на сливках опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 400 г зернового сыра 9%
- 3 желтка
- 100 г сливок 20% (или 33%)
- 30 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 80 г белого шоколада
- 100 г изюм или цукаты
- 10 г ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Вам понадобится марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для паски. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусное, с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дырка внизу.
2. Сыр важно в самом начале отжать.
3. Сыр, желтки, сахар и сливки выкладываем в сотейник, хорошо взбиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито.
4. Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых "пузырьков", но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.
5. Добавить белый шоколад и сливочное масло прямо в горячую смесь и размешивать лопаткой до растворения.
6. Добавить предварительно бланшированные изюм или цукаты (можно замочить на ночь в коньяке).
7. В форму положить марлю (форма стоит узким краем вниз). И высыпать всю еще теплую смесь, немного уплотнить ложкой, сложить конец марли вверх и поставить в холодильник на сутки или минимум с вечера до утра.
8. Утром украсить белым шоколадом, цукатами, орехами. Храним в холодильнике до 5 дней, накрыв пленкой.
Советы:
- сливки можно заменить сметаной 20%
- если нет изюма кладите сухофрукты или цукаты
- курагу шеф-повар не советует, потому что с сыром она дает металлический привкус
- делайте без изюма – добавьте больше сахара
- орехи можно менять по желанию
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