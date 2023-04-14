Если вы не хотите возиться с дрожжевым тестом для паски – можно воспользоваться технологией без выпечки. Сладкая творожная масса отлично сочетается с белым шоколадом и цукатами. Паска имеет приятный белый цвет и застывает в холодильнике.

Идея приготовления сырной паски на сливках опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram.

Ингредиенты:

400 г зернового сыра 9%

3 желтка

100 г сливок 20% (или 33%)

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30 г сахара

50 г сливочного масла

80 г белого шоколада

100 г изюм или цукаты

10 г ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Вам понадобится марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для паски. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусное, с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дырка внизу.

2. Сыр важно в самом начале отжать.

3. Сыр, желтки, сахар и сливки выкладываем в сотейник, хорошо взбиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито.

4. Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых "пузырьков", но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.

5. Добавить белый шоколад и сливочное масло прямо в горячую смесь и размешивать лопаткой до растворения.

6. Добавить предварительно бланшированные изюм или цукаты (можно замочить на ночь в коньяке).

7. В форму положить марлю (форма стоит узким краем вниз). И высыпать всю еще теплую смесь, немного уплотнить ложкой, сложить конец марли вверх и поставить в холодильник на сутки или минимум с вечера до утра.

8. Утром украсить белым шоколадом, цукатами, орехами. Храним в холодильнике до 5 дней, накрыв пленкой.

Советы:

сливки можно заменить сметаной 20%

если нет изюма кладите сухофрукты или цукаты

курагу шеф-повар не советует, потому что с сыром она дает металлический привкус

делайте без изюма – добавьте больше сахара

орехи можно менять по желанию

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