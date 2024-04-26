На Пасху очень часто готовят вкусную выпечку из кисломолочного сыра. Одной из таких является плесканка. Особенность блюда в том, что выпекают его именно в глиняной посуде, что делает вкус непревзойденным.

Идея приготовления пасхального плеска опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Вместо муки, которую традиционно используют в подобных запеканках, нужно добавить манку.

Что пригодится для кисломолочного сыра:

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молоко (домашнее или 3,2%) – 3 л.

лимон – 1,5 шт.

марля

Ингредиенты для хлопков:

кисломолочный творог – 400 г

манная крупа – 1 ст.л.

яйца – 2 шт.

соль

Способ приготовления:

1. Налить молоко в кастрюлю.

2. Поставить ее на медленный огонь.

3. Подождите, пока молоко начнет "парить".

4. Добавить сок лимона и ждать, пока молоко закипит.

5. Когда молоко закипело – сделать огонь ниже среднего.

6. Начать легонько подбивать образующиеся хлопья к центру.

7. Марлю сложить в два слоя, застелить ею дуршлаг.

8. Перелить туда молочную смесь, подождать немного, чтобы стекла сыворотка.

9. Затем закрутить марлю так, чтобы образовался ком и подвесить сыр в марле стекать и охладить на 3-4 часа.

10. Отделить в отдельную миску один желток (отложить его).

11. В другой миске взбить одно яйцо+белок, как на омлет.

12. Добавить манную крупу и хорошо перемешать.

13. Сыр измельчить, посолить, добавить взбитое яйцо с манной крупой.

14. Перемешать все и оставить на 10-15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.

15. Затем в форму для запекания выложить творог.

16. Хорошо утрамбовываем его (приплюснуть), смазать сверху желтком и поставить запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут, чтобы плесканка хорошо зарумянилась.

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