Сырная плесканка на Пасху: угостите гостей праздничной выпечкой
На Пасху очень часто готовят вкусную выпечку из кисломолочного сыра. Одной из таких является плесканка. Особенность блюда в том, что выпекают его именно в глиняной посуде, что делает вкус непревзойденным.
Идея приготовления пасхального плеска опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Вместо муки, которую традиционно используют в подобных запеканках, нужно добавить манку.
Что пригодится для кисломолочного сыра:
- молоко (домашнее или 3,2%) – 3 л.
- лимон – 1,5 шт.
- марля
Ингредиенты для хлопков:
- кисломолочный творог – 400 г
- манная крупа – 1 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Налить молоко в кастрюлю.
2. Поставить ее на медленный огонь.
3. Подождите, пока молоко начнет "парить".
4. Добавить сок лимона и ждать, пока молоко закипит.
5. Когда молоко закипело – сделать огонь ниже среднего.
6. Начать легонько подбивать образующиеся хлопья к центру.
7. Марлю сложить в два слоя, застелить ею дуршлаг.
8. Перелить туда молочную смесь, подождать немного, чтобы стекла сыворотка.
9. Затем закрутить марлю так, чтобы образовался ком и подвесить сыр в марле стекать и охладить на 3-4 часа.
10. Отделить в отдельную миску один желток (отложить его).
11. В другой миске взбить одно яйцо+белок, как на омлет.
12. Добавить манную крупу и хорошо перемешать.
13. Сыр измельчить, посолить, добавить взбитое яйцо с манной крупой.
14. Перемешать все и оставить на 10-15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.
15. Затем в форму для запекания выложить творог.
16. Хорошо утрамбовываем его (приплюснуть), смазать сверху желтком и поставить запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут, чтобы плесканка хорошо зарумянилась.
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