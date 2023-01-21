Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

Идеальным вариантом полезного и сытного перекуса для ребенка может стать творожная запеканка. Такое блюдо очень питательно и может даже заменить десерт. Но в составе не должно быть калорийной муки, а также белого сахара. Эти компоненты можно заменить кукурузным крахмалом и кокосовой стружкой.

Идея приготовления детской творожной запеканки без муки и сахара опубликована на странице фудблогера Полины Яременко (poline_yaremenko) в Instagram.

Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

Ингредиенты:

  • сыр в брикете – 150 г
  • сырок детский – 3 ст.л
  • яйца – 1 шт
  • кукурузный крахмал – 2 ст.л
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  • кокосовая стружка – 1 ст.л
  • ягоды по вашему вкусу

Способ приготовления:

Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

1. В сыр добавить яйцо, творожок, крахмал, кокосовую стружку.

Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

2. Всё хорошо перемешать.

Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

3. Можно сбить блендером. Далее добавить ягоды и снова перемешать.

Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить

4. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

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