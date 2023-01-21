Идеальным вариантом полезного и сытного перекуса для ребенка может стать творожная запеканка. Такое блюдо очень питательно и может даже заменить десерт. Но в составе не должно быть калорийной муки, а также белого сахара. Эти компоненты можно заменить кукурузным крахмалом и кокосовой стружкой.

Идея приготовления детской творожной запеканки без муки и сахара опубликована на странице фудблогера Полины Яременко (poline_yaremenko) в Instagram.

Ингредиенты:

сыр в брикете – 150 г

сырок детский – 3 ст.л

яйца – 1 шт

кукурузный крахмал – 2 ст.л

Видео дня

кокосовая стружка – 1 ст.л

ягоды по вашему вкусу

Способ приготовления:

1. В сыр добавить яйцо, творожок, крахмал, кокосовую стружку.

2. Всё хорошо перемешать.

3. Можно сбить блендером. Далее добавить ягоды и снова перемешать.

4. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: