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Сырная запеканка для детей без сахара и муки: как приготовить
Идеальным вариантом полезного и сытного перекуса для ребенка может стать творожная запеканка. Такое блюдо очень питательно и может даже заменить десерт. Но в составе не должно быть калорийной муки, а также белого сахара. Эти компоненты можно заменить кукурузным крахмалом и кокосовой стружкой.
Идея приготовления детской творожной запеканки без муки и сахара опубликована на странице фудблогера Полины Яременко (poline_yaremenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр в брикете – 150 г
- сырок детский – 3 ст.л
- яйца – 1 шт
- кукурузный крахмал – 2 ст.л
- кокосовая стружка – 1 ст.л
- ягоды по вашему вкусу
Способ приготовления:
1. В сыр добавить яйцо, творожок, крахмал, кокосовую стружку.
2. Всё хорошо перемешать.
3. Можно сбить блендером. Далее добавить ягоды и снова перемешать.
4. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
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