Если один раз приготовить такую запеканку – можно не беспокоиться о завтраках для всей семьи минимум три дня. К тому же она получается достаточно низкокалорийной, ведь в составе нет муки. Вместо нее добавляется манка.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Подавать блюдо можно с топингом или свежими фруктами.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5-9% – 600 г

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сметана 20-25% – 200 г

сахар – 90 г

ванильный сахар – 10 г

манка – 50 г

яйца – 3 шт

цедра лимона

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Кисломолочный сыр совмещаем со сметаной, манкой, сахаром, ванильным сахаром, цедрой лимона и солью.

2. Яйца делим на желтки и белки. Желтки добавляем в сыр, а белки будем взбивать отдельно (можно этот этап с белками пропустить и сразу добавить все яйца в смесь).

3. Сыр, сметану, желтки, сахар, манку взбиваем блендером до однородности.

4. Белки взбиваем до стойкости и вводим в творожную смесь, осторожно вымешиваем и перекладываем в форму для запекания.

5. Форму лучше застелить пергаментом и смазать его сливочным маслом.

6. Все разравниваем.

7. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-65 минут до золотистой корочки.

8. Когда запеканка полностью остынет, можно доставать из формы.

9. При желании можно украсить сахарной пудрой и подавать с любимыми топингами или есть так.

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