Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

Если один раз приготовить такую запеканку – можно не беспокоиться о завтраках для всей семьи минимум три дня. К тому же она получается достаточно низкокалорийной, ведь в составе нет муки. Вместо нее добавляется манка.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Подавать блюдо можно с топингом или свежими фруктами.

Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 5-9% – 600 г
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  • сметана 20-25% – 200 г
  • сахар – 90 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • манка – 50 г
  • яйца – 3 шт
  • цедра лимона
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

1. Кисломолочный сыр совмещаем со сметаной, манкой, сахаром, ванильным сахаром, цедрой лимона и солью.

2. Яйца делим на желтки и белки. Желтки добавляем в сыр, а белки будем взбивать отдельно (можно этот этап с белками пропустить и сразу добавить все яйца в смесь).

Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

3. Сыр, сметану, желтки, сахар, манку взбиваем блендером до однородности.

4. Белки взбиваем до стойкости и вводим в творожную смесь, осторожно вымешиваем и перекладываем в форму для запекания.

Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

5. Форму лучше застелить пергаментом и смазать его сливочным маслом.

6. Все разравниваем.

7. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-65 минут до золотистой корочки.

Сырная запеканка для сытного завтрака: всегда получается пышной

8. Когда запеканка полностью остынет, можно доставать из формы.

9. При желании можно украсить сахарной пудрой и подавать с любимыми топингами или есть так.

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