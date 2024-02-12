Домашний пирог –это всегда вкусно и невероятно ароматно. А домашний пирог с творожной начинкой, штрейзелем и лимонной глазурью просто идеальный рецепт для того, чтобы порадовать близких.

Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также рассказала что такое штрейзель и как правильно его сделать.

Ингредиенты для опары

Молоко – 150 мл

Сахар – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 п. (16 гр)

Дрожжи сухие – 5 гр

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Мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для теста

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Мука – 320 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Сливочное масло – 50 гр

Ингредиенты для штрейзеля

Мука – 50 гр

Сахар – 50 гр

Сливочное масло – 40 гр

Ингредиенты для глазури

Сахарная пудра – 50 гр

Лимонный сок – 3 ч.л.

Способ приготовления теста

1. В теплое молоко добавляем сахар, ванильный сахар, дрожжи и муку. Все тщательно перемешиваем. Оставляем на 20 минут в теплом месте.

2. Добавляем яйцо и перемешиваем.

3. Добавляем соль, разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, не липнуть в руки.

4. В конце добавляем растопленное, но не горячее масло. Продолжаем вымешивать, пока все масло не просочится в тесто. Накрываем плёнкой и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.

Способ приготовления крошки

1. Нарезанное холодное масло, сахар и муку перетираем руками в крошку.

2. Ставим в холодильник.

Способ приготовления начинки

1. В кисломолочный сыр добавляем сахар, ванильный сахар или аромат ванили и яйцо.

2. Взбиваем блендером несколько минут до однородности.

Собираем торт

1. Дно формы застилаем пергаментом, выкладываем на него тесто и разравниваем.

2. Выкладываем творожную начинку, разравниваем слой.

3. Сверху посыпаем штрейзелем и оставляем на 10-15 минут.

4. Выпекаем при температуре 180° примерно 30 минут.

5. Готовый пирог немного охлаждаем и украшаем лимонной глазурью.

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