Сырная запеканка с ингредиентом, что идеально подчеркнет вкус
Домашний пирог –это всегда вкусно и невероятно ароматно. А домашний пирог с творожной начинкой, штрейзелем и лимонной глазурью просто идеальный рецепт для того, чтобы порадовать близких.
Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также рассказала что такое штрейзель и как правильно его сделать.
Ингредиенты для опары
Молоко – 150 мл
Сахар – 3 ст.л.
Ванильный сахар – 1 п. (16 гр)
Дрожжи сухие – 5 гр
Мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для теста
Яйцо – 1 шт
Соль – щепотка
Мука – 320 гр
Разрыхлитель – ½ ч.л.
Сливочное масло – 50 гр
Ингредиенты для штрейзеля
Мука – 50 гр
Сахар – 50 гр
Сливочное масло – 40 гр
Ингредиенты для глазури
Сахарная пудра – 50 гр
Лимонный сок – 3 ч.л.
Способ приготовления теста
1. В теплое молоко добавляем сахар, ванильный сахар, дрожжи и муку. Все тщательно перемешиваем. Оставляем на 20 минут в теплом месте.
2. Добавляем яйцо и перемешиваем.
3. Добавляем соль, разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, не липнуть в руки.
4. В конце добавляем растопленное, но не горячее масло. Продолжаем вымешивать, пока все масло не просочится в тесто. Накрываем плёнкой и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.
Способ приготовления крошки
1. Нарезанное холодное масло, сахар и муку перетираем руками в крошку.
2. Ставим в холодильник.
Способ приготовления начинки
1. В кисломолочный сыр добавляем сахар, ванильный сахар или аромат ванили и яйцо.
2. Взбиваем блендером несколько минут до однородности.
Собираем торт
1. Дно формы застилаем пергаментом, выкладываем на него тесто и разравниваем.
2. Выкладываем творожную начинку, разравниваем слой.
3. Сверху посыпаем штрейзелем и оставляем на 10-15 минут.
4. Выпекаем при температуре 180° примерно 30 минут.
5. Готовый пирог немного охлаждаем и украшаем лимонной глазурью.
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