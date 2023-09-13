Сырники, которые не горят и не распадаются: как правильно готовить вкусное блюдо
Домашние сырники – идеальнее блюдо для завтрака и перекуса. Для того, чтобы они не горели и не распадались, кулинары советуют во-первых, не добавлять много сахара в основу, во-вторых, не добавлять больше 1 яйца или 1 желтка, а самое важное – нужно обязательно перетереть творог через сито.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, удачных сырников, которые не будут распадаться.
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Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 500 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Творог предварительно перетрите через сито. Добавьте желток, сахар и мук, перемешайте.
2. Сформируйте сырники среднего размера. Каждый сырник обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости на среднем огне.
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