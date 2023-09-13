Сырники, которые не горят и не распадаются: как правильно готовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт сырников

Домашние сырники – идеальнее блюдо для завтрака и перекуса. Для того, чтобы они не горели и не распадались, кулинары советуют во-первых, не добавлять много сахара в основу, во-вторых, не добавлять больше 1 яйца или 1 желтка, а самое важное – нужно обязательно перетереть творог через сито. 

Идеальные золотистые сырники

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, удачных сырников, которые не будут распадаться. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • творог кисломолочный – 500 г
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • мука – 2 ст. л. 
  • сливочное масло 

Способ приготовления:

1. Творог предварительно перетрите через сито. Добавьте желток, сахар и мук, перемешайте.

Основа для сырников

2. Сформируйте сырники среднего размера. Каждый сырник обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости на среднем огне. 

Домашние сырники

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