Домашние сырники – идеальнее блюдо для завтрака и перекуса. Для того, чтобы они не горели и не распадались, кулинары советуют во-первых, не добавлять много сахара в основу, во-вторых, не добавлять больше 1 яйца или 1 желтка, а самое важное – нужно обязательно перетереть творог через сито.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, удачных сырников, которые не будут распадаться.

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Ингредиенты:

творог кисломолочный – 500 г

желток – 1 шт.

сахар – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Творог предварительно перетрите через сито. Добавьте желток, сахар и мук, перемешайте.

2. Сформируйте сырники среднего размера. Каждый сырник обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости на среднем огне.

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