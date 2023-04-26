Сырники, которые не горят и не разваливаются: как приготовить
Такие сырники получатся очень нежными и сочными. И беспокоиться о том, что они будут прилипать к сковороде или разваливаться не придется. Все потому, что готовятся они в сметанном соусе.
Идея приготовления нежных сырников в сметанном соусе опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Сначала изделия должны схватиться на сковороде, а затем приготовиться в духовке.
Ингредиенты для сырников:
- кисломолочный сыр – 400 г
- желток – 2 шт
- манка – 50 г
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 10 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 300 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Для сырников смешиваем сухой кисломолочный творог и все остальные ингредиенты для теста.
2. Оставляем тесто на 15 минут.
3. Приготовить сметанную заливку, смешав все компоненты.
4. Хорошо присыпаем поверхность мукой, обваливаем тесто в ней.
5. Нарезаем на кусочки с помощью ножа сырники.
6. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
7. Выкладываем их в форму, заливаем соусом.
8. Выпекаем в духовке при температуре 160-170 градусов 20 минут.
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