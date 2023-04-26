Такие сырники получатся очень нежными и сочными. И беспокоиться о том, что они будут прилипать к сковороде или разваливаться не придется. Все потому, что готовятся они в сметанном соусе.

Идея приготовления нежных сырников в сметанном соусе опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Сначала изделия должны схватиться на сковороде, а затем приготовиться в духовке.

Ингредиенты для сырников:

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кисломолочный сыр – 400 г

желток – 2 шт

манка – 50 г

мука – 50 г

сахар – 50 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

Ингредиенты для соуса:

сметана – 300 г

яйцо – 1 шт

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Для сырников смешиваем сухой кисломолочный творог и все остальные ингредиенты для теста.

2. Оставляем тесто на 15 минут.

3. Приготовить сметанную заливку, смешав все компоненты.

4. Хорошо присыпаем поверхность мукой, обваливаем тесто в ней.

5. Нарезаем на кусочки с помощью ножа сырники.

6. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

7. Выкладываем их в форму, заливаем соусом.

8. Выпекаем в духовке при температуре 160-170 градусов 20 минут.

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