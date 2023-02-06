Сырники по-новому: что добавить в блюдо для завтрака для необычного вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт сырников

Лучше блюдо для полезного, сытного и очень вкусного завтрака – сырники. Готовить их можно солеными и сладкими, добавляя сахарную пудру, ягоды, сгущенное молоко, шоколад. Для того, чтобы сырники хорошо держали форму, в тесто нужно добавить один желток.

Домашние сырники с ягодами

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с сыром дор блю, который придаст блюду очень пикантный вкус.

Рецепт сырников
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Ингредиенты:

  • Творог 5% сухой – 300 г
  • Сыр с плесенью (горгонзола, дор блю) – 50 г
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар – 30 г
  • Мука – 50 г (+ для формования)
  • Ваниль

Способ приготовления:

1. Творог отожмите через полотенце, чтобы избавиться от влаги, далее перетрите через сито.

Творожная основа

2. Добавьте желток, сахар, муку, ваниль, сыр с плесенью, перемешайте все очень тщательно, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Домашние сырники

3. Руками сформируйте колбаску, порежьте и руками сформируйте сырники, запанируйте в муке.

Воздушные и вкусные сырники

4. Обжарьте сырники с двух сторон до готовности.

Домашние сырники со сметаной

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