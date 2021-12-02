Сырники с овсяными хлопьями без муки
Несколько причин полюбить овсянку!
Овсянка — источник медленных углеводов. Съев утром тарелку каши из цельных зерен, те, кому она подходит, обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов.
Овсянка благотворно воздействует на нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов. "У любителей подобного полезного завтрака гораздо меньше проблем с лишним весом
"Если мне подходит овсянка, но я не могу ее полюбить. Что делать?" Ответ очевиден : добавить разнообразия! Каждое утро овсянку можно готовить настолько по-разному, что она не только не будет надоедать, а, наоборот, станет самым любимым утренним блюдом.
Кто ест блюда из круп каждый день, то заметно улучшится состояние кожи и волос. Когда каши становятся хорошей привычкой, то риск набрать лишний вес уменьшается.
Существует огромное количество блюд, которые можно приготовить из овсянки. Это и блинчики, и сырники, и даже котлеты!
Сырники с овсяными хлопьями без муки
Ингредиенты
Творог - 200 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Овсяные хлопья - 4 ст.л.
Соль - 1/3 ч.л.
1. Подготовим необходимые продукты для сырников с овсянкой.
2. Творог растереть с 1/3 ч.л. соли.
3. Добавить в творог яйцо, хорошо перемешать.
4. Замочить 2 ст.л. овсяных хлопьев, добавить в творожную массу и перемешать.
5. При помощи ложки сформировать из творожной массы сырники, обвалять их в оставшихся овсяных хлопьях.
6. Обжаривать сырники на небольшом количестве топленного сливочного масла или (оливкового) / без масла на антипригарной сковороде.
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