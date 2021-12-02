Сырники с овсяными хлопьями без муки

Овсянка — источник медленных углеводов. Съев утром тарелку каши из цельных зерен, те, кому она подходит, обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов.

Овсянка благотворно воздействует на нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов. "У любителей подобного полезного завтрака гораздо меньше проблем с лишним весом

"Если мне подходит овсянка, но я не могу ее полюбить. Что делать?" Ответ очевиден : добавить разнообразия! Каждое утро овсянку можно готовить настолько по-разному, что она не только не будет надоедать, а, наоборот, станет самым любимым утренним блюдом.