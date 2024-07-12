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Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными
Приготовить идеальные сырники не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если правильно следовать рецепту, то это блюдо всегда будет получаться удачным.
Фудблогер с ником ann food в Instagram рассказала, как сделать идеальные сырники. Она утверждает, что на их приготовление нужно потратить всего 10 минут.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 400 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. К кисломолочному сыру добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Смешайте до однородной консистенции.
2. Добавить в смесь 3 ст.л. муки, если сыр влажный, добавить еще одну 1 ст.л муки.
3. Сформировать шарики и сдавить в виде "шайбы".
4. Обвалять сырники в муке и жарить на среднем огне в течение 3-4 мин. с каждой стороны.
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