Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными

Приготовить идеальные сырники не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если правильно следовать рецепту, то это блюдо всегда будет получаться удачным.

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Фудблогер с ником ann food в Instagram рассказала, как сделать идеальные сырники. Она утверждает, что на их приготовление нужно потратить всего 10 минут.

Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 400 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 3 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. К кисломолочному сыру добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Смешайте до однородной консистенции.

Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными

2. Добавить в смесь 3 ст.л. муки, если сыр влажный, добавить еще одну 1 ст.л муки.

Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными

3. Сформировать шарики и сдавить в виде "шайбы".

Сырники за 10 минут: раскрываем секрет, как сделать их идеальными

4. Обвалять сырники в муке и жарить на среднем огне в течение 3-4 мин. с каждой стороны.

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