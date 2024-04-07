Сырно-грибной суп, приготовленный по рецепту из этой статьи получается очень нежным и вкусным. От тарелки такого супа не сможет отказаться ни взрослый, ни ребенок.

А еще, это блюдо готовится очень быстро и просто. Именно так утверждает фудблогер с ником ivanka.family, которая и опубликовала в Instagram детальный рецепт его приготовления.

Ингредиенты

Куриное филе – 250 гр

Шампиньоны – 6 шт

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Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Плавленый творог – 2-3 ст.л.

Картофель – 2 шт

Любимые специи

Зелень

Сливочное масло

Способ приготовления

1. Куриное филе обжариваем на сковороде.

2. Морковь, грибы и лук также отправляем в курицу и жарим до мягкости овощей.

3. Пока жарят овощи, набираем в кастрюлю воду и доводим до кипения.

4. Добавляем к кипятку тушеные овощи и нарезанный кубиками картофель и варим пока картофель не будет готов.

5. В конце добавляем плавленый сыр и зелень. Доводим до кипения и выключаем нагрев.

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