Сырно-грибной суп: простое первое блюдо, которое придется по вкусу даже детям
Сырно-грибной суп, приготовленный по рецепту из этой статьи получается очень нежным и вкусным. От тарелки такого супа не сможет отказаться ни взрослый, ни ребенок.
А еще, это блюдо готовится очень быстро и просто. Именно так утверждает фудблогер с ником ivanka.family, которая и опубликовала в Instagram детальный рецепт его приготовления.
Ингредиенты
- Куриное филе – 250 гр
- Шампиньоны – 6 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Плавленый творог – 2-3 ст.л.
- Картофель – 2 шт
- Любимые специи
- Зелень
- Сливочное масло
Способ приготовления
1. Куриное филе обжариваем на сковороде.
2. Морковь, грибы и лук также отправляем в курицу и жарим до мягкости овощей.
3. Пока жарят овощи, набираем в кастрюлю воду и доводим до кипения.
4. Добавляем к кипятку тушеные овощи и нарезанный кубиками картофель и варим пока картофель не будет готов.
5. В конце добавляем плавленый сыр и зелень. Доводим до кипения и выключаем нагрев.
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