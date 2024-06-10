Сезон клубники длится не так долго, как хотелось бы. Поэтому за этот период времени важно успеть насладиться ягодой полностью. Для этого существует очень много разнообразных рецептов, основным компонентом которых является клубника.

Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram предложила рецепт приготовления творожно-клубничного десерта в стакане. Это блюдо способно удивить своим вкусом и даже заменить завтрак.

Ингредиенты

Молоко – 200 мл

Сахар – 50 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Творог – 200 гр

Клубничное пюре – 50 гр

Смородиновое пюре – 50 гр

Желатин – 5 гр + 25 мл воды

Сливки не менее 30% – 200 мл

Способ приготовления

1. Заливаем желатин водой и оставляем на 15-20 минут для набухания.

2. Творог перетираем через сито.

3. В кастрюле смешиваем молоко, сахар и крахмал. Включаем нагрев и постоянно помешивая, провариваем в течение 30 секунд после закипания.

4. Добавляем желатин и перемешиваем.

5. Добавляем перетертый творог и снова перемешиваем.

6. Добавляем клубничное и смородиновое пюре. Перемешиваем.

7. Сливки взбиваем до мягких пиков и соединяем с творожной массой.

8. Выкладываем десерт в формы для подачи и отправляем в холодильник минимум на 2 часа.

9. Перед подачей украшаем клубникой и присыпаем сахарной пудрой.

На OBOZ.UA можно найти много других блюд из клубники: