Гомбовцы – это круглые изделия из теста, которые готовятся на пару. Сверху также добавляют хрустящую панировку. А летом очень вкусно готовить такое блюдо с сочными свежими вишнями.

Идея приготовления сырных гомбовцев с вишнями опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Внутри изделия очень нежные и мягкие.

Ингредиенты на две порции:

350 г кисломолочного творога

1 ст.л. сахара

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1/3 ч.л. соли

2 ст.л. манной крупы

1/2 ст.л. муки

вишни для начинки (посыпьте немного крахмалом и добавьте сахара, чтобы не вытекал сок)

панировочные сухари, сахар, сметана

кусочек масла

Способ приготовления:

1. Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде до золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара.

2. Сочетаем сыр, сахар, соль.

3. Растираем сыр ложкой о стенки миски, добавляем яйцо, муку, манку, замешиваем творожную массу и оставляем на 10 минут.

4. Один гомбовец – 1 большая ч.л. творожной массы, внутрь кладем вишни.

5. Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись.

6. Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметаной и йогуртом.

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