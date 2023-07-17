Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

Гомбовцы – это круглые изделия из теста, которые готовятся на пару. Сверху также добавляют хрустящую панировку. А летом очень вкусно готовить такое блюдо с сочными свежими вишнями.

Идея приготовления сырных гомбовцев с вишнями опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Внутри изделия очень нежные и мягкие.

Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

Ингредиенты на две порции:

  • 350 г кисломолочного творога
  • 1 ст.л. сахара
Видео дня
  • 1/3 ч.л. соли
  • 2 ст.л. манной крупы
  • 1/2 ст.л. муки
  • вишни для начинки (посыпьте немного крахмалом и добавьте сахара, чтобы не вытекал сок)
  • панировочные сухари, сахар, сметана
  • кусочек масла

Способ приготовления:

Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

1. Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде до золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара.

2. Сочетаем сыр, сахар, соль.

Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

3. Растираем сыр ложкой о стенки миски, добавляем яйцо, муку, манку, замешиваем творожную массу и оставляем на 10 минут.

Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

4. Один гомбовец – 1 большая ч.л. творожной массы, внутрь кладем вишни.

5. Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись.

Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

6. Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметаной и йогуртом.

Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты