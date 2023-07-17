Сырные гомбовцы с вишнями в хрустящей панировке для завтрака: вкуснее вареников
Гомбовцы – это круглые изделия из теста, которые готовятся на пару. Сверху также добавляют хрустящую панировку. А летом очень вкусно готовить такое блюдо с сочными свежими вишнями.
Идея приготовления сырных гомбовцев с вишнями опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Внутри изделия очень нежные и мягкие.
Ингредиенты на две порции:
- 350 г кисломолочного творога
- 1 ст.л. сахара
- 1/3 ч.л. соли
- 2 ст.л. манной крупы
- 1/2 ст.л. муки
- вишни для начинки (посыпьте немного крахмалом и добавьте сахара, чтобы не вытекал сок)
- панировочные сухари, сахар, сметана
- кусочек масла
Способ приготовления:
1. Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде до золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара.
2. Сочетаем сыр, сахар, соль.
3. Растираем сыр ложкой о стенки миски, добавляем яйцо, муку, манку, замешиваем творожную массу и оставляем на 10 минут.
4. Один гомбовец – 1 большая ч.л. творожной массы, внутрь кладем вишни.
5. Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись.
6. Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметаной и йогуртом.
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