Чтобы не готовить всевозможные запеканки и торты – можно сделать творожные капкейки. Они точно получатся пышными, ведь в составе есть разрыхлитель и кукурузный крахмал. И запекаются такие изделия очень быстро. Идеальный десерт к чаю или кофе.

Идея приготовления пышных творожных капкейков опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

260 г 5% сыра

220 г муки

60 г кукурузного крахмала

180 г сахара

15 г ванильного сахара

цедра одного апельсина

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100 г. сливочного масла

4 яйца

8 г разрыхлителя

щепотка соли

Способ приготовления:

1. К муке добавляем разрыхлитель, крахмал и щепотку соли, перемешаем.

2. В сыр добавляем все остальные ингредиенты и взбиваем блендером до однородности.

3. В два этапа просеиваем муку и замешиваем однородное тесто.

4. Заполняем формочки тестом на 2/3 объема.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до золотистой корочки.