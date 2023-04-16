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Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто
Чтобы не готовить всевозможные запеканки и торты – можно сделать творожные капкейки. Они точно получатся пышными, ведь в составе есть разрыхлитель и кукурузный крахмал. И запекаются такие изделия очень быстро. Идеальный десерт к чаю или кофе.
Идея приготовления пышных творожных капкейков опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 260 г 5% сыра
- 220 г муки
- 60 г кукурузного крахмала
- 180 г сахара
- 15 г ванильного сахара
- цедра одного апельсина
- 100 г. сливочного масла
- 4 яйца
- 8 г разрыхлителя
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. К муке добавляем разрыхлитель, крахмал и щепотку соли, перемешаем.
2. В сыр добавляем все остальные ингредиенты и взбиваем блендером до однородности.
3. В два этапа просеиваем муку и замешиваем однородное тесто.
4. Заполняем формочки тестом на 2/3 объема.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до золотистой корочки.