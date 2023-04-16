Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

Чтобы не готовить всевозможные запеканки и торты – можно сделать творожные капкейки. Они точно получатся пышными, ведь в составе есть разрыхлитель и кукурузный крахмал. И запекаются такие изделия очень быстро. Идеальный десерт к чаю или кофе.

Идея приготовления пышных творожных капкейков опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

Ингредиенты:

  • 260 г 5% сыра
  • 220 г муки
  • 60 г кукурузного крахмала
  • 180 г сахара
  • 15 г ванильного сахара
  • цедра одного апельсина
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  • 100 г. сливочного масла
  • 4 яйца
  • 8 г разрыхлителя
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

1. К муке добавляем разрыхлитель, крахмал и щепотку соли, перемешаем.

Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

2. В сыр добавляем все остальные ингредиенты и взбиваем блендером до однородности.

Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

3. В два этапа просеиваем муку и замешиваем однородное тесто.

Сырные капкейки, которые всегда получаются пышными: что добавить в тесто

4. Заполняем формочки тестом на 2/3 объема.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до золотистой корочки.

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