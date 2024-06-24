Пончики обожают все с самого раннего детства. А творожные пончики для многих стали любимым блюдом, которое навсегда вошло в их сознание и ассоциируется с беззаботной жизнью.

Фудблогер Анна Филь в своем Instagram предложила рецепт приготовления творожных мини-пончиков. Благодаря ему вы хотя бы на мгновение сможете вернуться в счастливое детство.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 1 уп.

Кисломолочный сыр – 250 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 8 г

Сода – 2 г

Масло для жарки

Сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления

1. Важно, чтобы все ингредиенты были только комнатной температуры. Взбиваем венчиком яйцо, сахар, ванильный сахар до однородности.

2. Добавляем кисломолочный творог. Перемешиваем. Добавляем муку, разрыхлитель и соду. Замешиваем тесто. Количество муки может изменяться в зависимости от влажности творога. Тесто должно получиться немного липким.

3. Рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто, толщиной примерно 1,5 см.

4. Вырезаем круги диаметром 4 см.

5. Жарим в масле, перемешивая, до золотистого цвета.

6. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать сверху лишнее масло. Охлаждаем и пассеруем в сахарной пудре.

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