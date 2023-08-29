Сырные палочки для перекуса за 15 минут: понадобится всего 3 ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Сырные палочки

Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления быстрой домашней выпечки, среди которой особое место занимают хрустящие соленые сырные палочки, которые готовятся очень просто и быстро. 

Из какого теста приготовить сырные палочки с кунжутом

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих сырных палочек, которые готовятся из слоеного теста. 

Рецепт сырных палочек
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Ингредиенты: 

  • тесто слоеное
  • сыр твердый
  • яйцо
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто, разделите на две части, раскатайте каждую часть. 

Основа для палочек

2. Одну часть теста посыпьте натертым сыром, накройте другой.

Приготовление сырных палочек

3. Нарежьте и закрутите трубочки. 

Приготовление сырных палочек

4. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом.

Сырные палочки с кунжутом

5. Запекайте 15-20 минут при 200С.

Готовые сырные палочки

Подавайте с любимым соусом!

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