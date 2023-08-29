Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления быстрой домашней выпечки, среди которой особое место занимают хрустящие соленые сырные палочки, которые готовятся очень просто и быстро.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих сырных палочек, которые готовятся из слоеного теста.

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Ингредиенты:

тесто слоеное

сыр твердый

яйцо

кунжут

Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто, разделите на две части, раскатайте каждую часть.

2. Одну часть теста посыпьте натертым сыром, накройте другой.

3. Нарежьте и закрутите трубочки.

4. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом.

5. Запекайте 15-20 минут при 200С.

Подавайте с любимым соусом!

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