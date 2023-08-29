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Сырные палочки для перекуса за 15 минут: понадобится всего 3 ингредиента
Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления быстрой домашней выпечки, среди которой особое место занимают хрустящие соленые сырные палочки, которые готовятся очень просто и быстро.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих сырных палочек, которые готовятся из слоеного теста.
Ингредиенты:
- тесто слоеное
- сыр твердый
- яйцо
- кунжут
Способ приготовления:
1. Разморозьте тесто, разделите на две части, раскатайте каждую часть.
2. Одну часть теста посыпьте натертым сыром, накройте другой.
3. Нарежьте и закрутите трубочки.
4. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом.
5. Запекайте 15-20 минут при 200С.
Подавайте с любимым соусом!
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