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Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: рецепт сытного блюда для перекуса
Один из самых простых продуктов, который может быть основой для приготовления закусок, а также блюд для перекуса и даже десертов – это лаваш. Стоит отметить, что его даже можно приготовить в домашних условиях из воды и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Вареные яйца – 4 шт.
- Сыр моцарелла – 180 г
- Зелень – пучок
- Сметана – 2 ст.л
- Соль – по вкусу
- Чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Измельчите зелень, натрите яйца и сыр, добавьте сметану, соль, тертый чеснок, перемешайте.
2. Смажьте половину лаваша и сверните рулет.
3. Обжарьте рулеты на разогретой с маслом сковородке с обеих сторон до корочки.
Подавать можно с соусом!
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