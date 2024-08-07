Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: рецепт сытного блюда для перекуса

Один из самых простых продуктов, который может быть основой для приготовления закусок, а также блюд для перекуса и даже десертов – это лаваш. Стоит отметить, что его даже можно приготовить в домашних условиях из воды и муки. 

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Сытные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с сырной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Лаваш
  • Вареные яйца – 4 шт. 
  • Сыр моцарелла – 180 г
  • Зелень – пучок
  • Сметана – 2 ст.л
  • Соль – по вкусу
  • Чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления: 

1. Измельчите зелень, натрите яйца и сыр, добавьте сметану, соль, тертый чеснок, перемешайте.

Начинка для рулетов

2. Смажьте половину лаваша и сверните рулет. 

Приготовление трубочек

3. Обжарьте рулеты на разогретой с маслом сковородке с обеих сторон до корочки.

Как приготовить трубочки

Подавать можно с соусом!

Готовые трубочки с сыром

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