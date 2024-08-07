Один из самых простых продуктов, который может быть основой для приготовления закусок, а также блюд для перекуса и даже десертов – это лаваш. Стоит отметить, что его даже можно приготовить в домашних условиях из воды и муки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш

Вареные яйца – 4 шт.

Сыр моцарелла – 180 г

Зелень – пучок

Сметана – 2 ст.л

Соль – по вкусу

Чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Измельчите зелень, натрите яйца и сыр, добавьте сметану, соль, тертый чеснок, перемешайте.

2. Смажьте половину лаваша и сверните рулет.

3. Обжарьте рулеты на разогретой с маслом сковородке с обеих сторон до корочки.

Подавать можно с соусом!

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