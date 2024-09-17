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Сырный блинчик с зеленью и жареным яйцом: рецепт идеального блюда для завтрака
Из творога и яиц можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – блины, пицца, хачапури.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блина с сыром, творогом и жареным яйцом.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 100 г творога кисломолочного 9%
- 50 г муки
- 50 г сыра сулугуни
- зелень
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите сыр на терке, добавьте молоко, яйцо, творог, соль, зелень и перемешайте.
2. Выложите на горячую сковороду и жарьте до готовности.
3. Отдельно пожарьте яйцо и выложите на блин.
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