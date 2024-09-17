Сырный блинчик с зеленью и жареным яйцом: рецепт идеального блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Из творога и яиц можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – блины, пицца, хачапури.

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Тонкие блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блина с сыром, творогом и жареным яйцом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 100 г творога кисломолочного 9%
  • 50 г муки
  • 50 г сыра сулугуни
  • зелень
  • соль

Способ приготовления:

1. Натрите сыр на терке, добавьте молоко, яйцо, творог, соль, зелень и перемешайте. 

Основа для теста

2. Выложите на горячую сковороду и жарьте до готовности.

Тесто для блюда

3. Отдельно пожарьте яйцо и выложите на блин.

Готовое блюдо

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