Из творога и яиц можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – блины, пицца, хачапури.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блина с сыром, творогом и жареным яйцом.

Ингредиенты:

2 яйца

100 мл молока

100 г творога кисломолочного 9%

50 г муки

50 г сыра сулугуни

зелень

соль

Способ приготовления:

1. Натрите сыр на терке, добавьте молоко, яйцо, творог, соль, зелень и перемешайте.

2. Выложите на горячую сковороду и жарьте до готовности.

3. Отдельно пожарьте яйцо и выложите на блин.

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