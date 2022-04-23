Если на эту Пасху вы хотите приготовить что-то действительно особенное и необычное, паска "Сникерс" – идеальный вариант. В ее основе нежное творожное тесто, которое готовится без добавления дрожжей, а также мягкий крем. Сверху выпечка поливается сладкой карамелью с орехами.

Идея приготовления творожной паски "Сникерс" опубликована на странице yummy_pp_lera в Instagram.

Ингредиенты для карамели:

сахар – 60 г

сливочное масло – 25 г

соль – щепотка

горячие сливки 33% – 40 мл

жареный и очищенный арахис – 40 г

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Ингредиенты для крема:

яйца – 1 шт

сахар – 45 г

горячие сливки 33% – 50 мл

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Ингредиенты для шоколадной начинки:

молочный шоколад – 30 г

сливки 33% – 15 мл ⠀

Ингредиенты для основания:

сыр 0-9% – 250 г

сливочное масло – 35 г

Способ приготовления:

1. На среднем огне в сотейнике с толстым дном растопить сахар.

2. Добавить сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешать.

3. Влить горячие сливки, перемешать, снять с огня и дать остыть.

4. Несколько столовых ложек оставить для украшения, к остальному добавить арахис и перемешать. ⠀

5. Приготовить крем: яйцо взбить с сахаром до растворения, не слишком активно.

6. Не останавливаясь, влить горячие сливки.

7. Поставить на средний огонь и, помешивая, варить до загустения, дать остыть. ⠀

8. Приготовить шоколадную начинку: шоколад залить горячими сливками и перемешать до однородной массы. Дать охладиться. ⠀

9. Собрать торт: к сыру добавить сливочное масло комнатной температуры, остывший крем и взбить блендером до однородной массы без крупинок.

10. Добавить карамель с арахисом, шоколадную начинку и несколько раз перемешать лопаткой, чтобы получился хороший мраморный рисунок.

11. Пасочницу поставить на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застелить двойным слоем влажной марли.

12. Выложить массу, плотно утрамбовать и завернуть края марли.

13. Сверху накрыть тарелкой, поставить груз и убрать в холодильник на ночь.

14. Осторожно перевернуть пасочницу на тарелку, снять форму, марлю и полить карамелью.

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