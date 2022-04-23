Сырная паска "Сникерс": как приготовить эффектную праздничную выпечку
Если на эту Пасху вы хотите приготовить что-то действительно особенное и необычное, паска "Сникерс" – идеальный вариант. В ее основе нежное творожное тесто, которое готовится без добавления дрожжей, а также мягкий крем. Сверху выпечка поливается сладкой карамелью с орехами.
Идея приготовления творожной паски "Сникерс" опубликована на странице yummy_pp_lera в Instagram.
Ингредиенты для карамели:
сахар – 60 г
сливочное масло – 25 г
соль – щепотка
горячие сливки 33% – 40 мл
жареный и очищенный арахис – 40 г
Ингредиенты для крема:
яйца – 1 шт
сахар – 45 г
горячие сливки 33% – 50 мл
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Ингредиенты для шоколадной начинки:
молочный шоколад – 30 г
сливки 33% – 15 мл ⠀
Ингредиенты для основания:
сыр 0-9% – 250 г
сливочное масло – 35 г
Способ приготовления:
1. На среднем огне в сотейнике с толстым дном растопить сахар.
2. Добавить сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешать.
3. Влить горячие сливки, перемешать, снять с огня и дать остыть.
4. Несколько столовых ложек оставить для украшения, к остальному добавить арахис и перемешать. ⠀
5. Приготовить крем: яйцо взбить с сахаром до растворения, не слишком активно.
6. Не останавливаясь, влить горячие сливки.
7. Поставить на средний огонь и, помешивая, варить до загустения, дать остыть. ⠀
8. Приготовить шоколадную начинку: шоколад залить горячими сливками и перемешать до однородной массы. Дать охладиться. ⠀
9. Собрать торт: к сыру добавить сливочное масло комнатной температуры, остывший крем и взбить блендером до однородной массы без крупинок.
10. Добавить карамель с арахисом, шоколадную начинку и несколько раз перемешать лопаткой, чтобы получился хороший мраморный рисунок.
11. Пасочницу поставить на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застелить двойным слоем влажной марли.
12. Выложить массу, плотно утрамбовать и завернуть края марли.
13. Сверху накрыть тарелкой, поставить груз и убрать в холодильник на ночь.
14. Осторожно перевернуть пасочницу на тарелку, снять форму, марлю и полить карамелью.
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