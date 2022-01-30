Творожный "Наполеон": рецепт, который стал вирусным в Instagram
Этот "Наполеон" покорил социальные сети своим составом, ведь в основе десерта – кисломолочный сыр. Поэтому структура получается чрезвычайно нежной и сливочной. И сама технология приготовления несколько отличается от классической.
Рецептом творожного торта "Наполеон" поделилась фудблогер viktoria.foody на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для теста:
творог – 400 г
сахар – 180 г
сливочное масло – 120 г
яйца – 2 шт
ванилин – 10 г
пшеничная мука – 450 г
разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для крема:
молоко – 1 л
сахар – 250 г
желтки – 4 шт
сливочное масло – 100 г
пшеничная мука – 7 ст. л
ванилин – 10 г
Способ приготовления теста:
1. Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара.
2. Посолить сыр и взбить блендером до однородной массы.
3. Добавить яйца, ванилин, растопленное и охлажденное сливочное масло, разрыхлитель.
4. Небольшими порциями добавить просеянную пшеничную муку.
5. Замесить руками мягкое тесто. Завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
Способ приготовления крема:
1. В большой емкости смешать яйца с сахаром, взбить венчиком.
2. Порциями добавить муку.
3. Влить молоко, хорошо перемешать до однородной массы венчиком.
4. Перелить в кастрюльку.
5. Варить до загустения, постоянно помешивая лопаткой.
6. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить, чтобы остыл.
7. Мягкое масло взбить.
8. По ложечке ввести остывшую заварную основу, каждый раз хорошо взбивая миксером.
Сборка торта:
1. Тесто разделить на 10 равных частей.
2. Раскатать тонкие коржи и вырезать круги диаметром 20 см. Вилкой сделать проколы.
3. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 10-15 минут.
4. Корж равномерно смазать кремом.
5. Сверху положить корж и каждый последующий смазывать.
6. Обрезки измельчить в крошку в блендере. Обсыпать верх и бока торта.
7. Оставить на 5 часов пропитаться, а лучше на ночь.
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