Творожный 'Наполеон': рецепт, который стал вирусным в Instagram

Этот "Наполеон" покорил социальные сети своим составом, ведь в основе десерта – кисломолочный сыр. Поэтому структура получается чрезвычайно нежной и сливочной. И сама технология приготовления несколько отличается от классической.

Рецептом творожного торта "Наполеон" поделилась фудблогер viktoria.foody на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста:

творог – 400 г

сахар – 180 г

сливочное масло – 120 г

яйца – 2 шт

ванилин – 10 г

пшеничная мука – 450 г

разрыхлитель – 10 г

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Ингредиенты для крема:

молоко – 1 л

сахар – 250 г

желтки – 4 шт

сливочное масло – 100 г

пшеничная мука – 7 ст. л

ванилин – 10 г

Способ приготовления теста:

1. Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара.

2. Посолить сыр и взбить блендером до однородной массы.

3. Добавить яйца, ванилин, растопленное и охлажденное сливочное масло, разрыхлитель.

4. Небольшими порциями добавить просеянную пшеничную муку.

5. Замесить руками мягкое тесто. Завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.

Способ приготовления крема:

1. В большой емкости смешать яйца с сахаром, взбить венчиком.

2. Порциями добавить муку.

3. Влить молоко, хорошо перемешать до однородной массы венчиком.

4. Перелить в кастрюльку.

5. Варить до загустения, постоянно помешивая лопаткой.

6. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить, чтобы остыл.

7. Мягкое масло взбить.

8. По ложечке ввести остывшую заварную основу, каждый раз хорошо взбивая миксером.

Сборка торта:

1. Тесто разделить на 10 равных частей.

2. Раскатать тонкие коржи и вырезать круги диаметром 20 см. Вилкой сделать проколы.

3. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 10-15 минут.

4. Корж равномерно смазать кремом.

5. Сверху положить корж и каждый последующий смазывать.

6. Обрезки измельчить в крошку в блендере. Обсыпать верх и бока торта.

7. Оставить на 5 часов пропитаться, а лучше на ночь.

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