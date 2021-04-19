Чи відомо вам, що козиний сир вважається одним з найдавніших винаходів людства? Ще 10.000 років тому люди на Ближньому Сході приручили диких кіз, а козиний сир і молоко стали основою раціону їхнього харчування. В свої подорожі по пустелі стародавні кочівники брали з собою козяче молоко в шкіряних бурдюках і від спеки та тряски воно ставало густішим, а потім цю масу сушили на сонці.

Багатство і статус в ті часи визначалися кількістю поголів'я кіз та овець, а готовими сирами розраховувалися замість грошей. А після набігів мавританської армії на Європу, в 8 столітті сироваріння та розведення кіз поширилося у Франції, Іспанії та Італії, адже після перемоги в якості трофеїв французи залишили собі не тільки сири як продукт тривалого зберігання а й стада кіз. Тож, історія сироваріння веде свій початок саме з козиного сиру. Протягом 12 століть Франція стала сирною державою та зараз виготовляє козиного сиру більше ніж будь-яка країна в світі, а якісні та смачні козині сири вважаються справжнім делікатесом.

Пропоную вам приготувати смачний та дуже корисний пиріг з весняно-вітамінної зеленню черемши та м’яким свіжим козячим сиром. Яскравий аромат і гострий смак черемші ідеально поєднується з ніжною текстурою сирної начинки и хрусткою скоринкою листкового тіста.

До речі, козиний сир завдяки властивостям молока є гіпоалергенним та набагато краще засвоюється організмом, а молода черемша – це джерело багатьох вітамінів та мікроелементів, що у весняний період дуже важливо для укріплення імунітету.

Я сподіваюсь, що цей рецепт сирного пирога з черемшою буде до вподоби вашій родині та стане традиційним на вашому столі.

Інгредієнти:

Листове тісто - 800 г

Черемша (ведмежий часник) - 800 г

Свіжий козячий сир - 250 г

Відварені яйця - 4 шт

Приготування:Нарізаємо середніми шматочками черемшу і відварені яйцяРозламуємо сир і змішуємо з черемшею і яйцями. Додаємо сіль і перець.Викладаємо в підготовлену форму з тестомЗа бажанням, прикрашаємо сіточкою з тіста (повністю закривати пиріг цільним шматком тесту не раджу, оскільки він може потім просісти).Ставимо пиріг в розігріту до 160 градусів духовку на 40 хв.

Багато цікавих фактів про традиції та сучасність культури сироваріння та споживання сирів ви можете дізнатися на головній гастрономічній події цієї весни на Фестивалі сирного мистецтва ProCheese Awards, що 22 -23 травня відбуватиметься в Києві.

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