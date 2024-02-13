Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – копченое мясо, колбаса, бекон, а также овощи, соленые огурцы, специи. Готовить их можно с маслинами, зеленью.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной солянки с колбасой, зажаркой, солеными огурцами.

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Ингредиенты:

Грудинка копченая – 200 г

Ребрышки копченые – 300 г

Филе куриное копченое – 200 г

Колбаса – 200 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Маслины – 10-15 шт.

Картофель – 3 шт.

Лимон – 3 дольки

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук, натрите морковь, порежьте мелко чеснок, обжарьте до золотистости. Добавьте порезанный бекон, ребрышки, грудинку и колбасу.

2. Порежьте огурцы, добавьте томатную пасту, маслины.

3. Отварите картофель.

4. Добавьте к вареному картофелю зажарку, доведите до кипения, добавьте лимон.

Готовое блюдо подавайте горячим, добавьте зелень и сметану.

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