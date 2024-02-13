Сытная домашняя солянка из всего, что есть в холодильнике: самый простой рецепт
Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – копченое мясо, колбаса, бекон, а также овощи, соленые огурцы, специи. Готовить их можно с маслинами, зеленью.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной солянки с колбасой, зажаркой, солеными огурцами.
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Ингредиенты:
- Грудинка копченая – 200 г
- Ребрышки копченые – 300 г
- Филе куриное копченое – 200 г
- Колбаса – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Маслины – 10-15 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Лимон – 3 дольки
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук, натрите морковь, порежьте мелко чеснок, обжарьте до золотистости. Добавьте порезанный бекон, ребрышки, грудинку и колбасу.
2. Порежьте огурцы, добавьте томатную пасту, маслины.
3. Отварите картофель.
4. Добавьте к вареному картофелю зажарку, доведите до кипения, добавьте лимон.
Готовое блюдо подавайте горячим, добавьте зелень и сметану.
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