Сытная домашняя солянка из всего, что есть в холодильнике: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт солянки

Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – копченое мясо, колбаса, бекон, а также овощи, соленые огурцы, специи. Готовить их можно с маслинами, зеленью. 

Вкусная домашняя солянка

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной солянки с колбасой, зажаркой, солеными огурцами.

Рецепт солянки
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Ингредиенты: 

  • Грудинка копченая – 200 г
  • Ребрышки копченые – 300 г
  • Филе куриное копченое – 200 г
  • Колбаса – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт. 
  • Огурец соленый – 1 шт. 
  • Томатная паста –  2 ст. л.
  • Маслины – 10-15 шт. 
  • Картофель – 3 шт. 
  • Лимон – 3 дольки

Способ приготовления: 

1. Нарежьте лук, натрите морковь, порежьте мелко чеснок, обжарьте до золотистости. Добавьте порезанный бекон, ребрышки, грудинку и колбасу. 

Жареный лук с беконом

2. Порежьте огурцы, добавьте томатную пасту, маслины. 

Зажарка с овощами и мясом

3. Отварите картофель. 

Отварите картофель

4. Добавьте к вареному картофелю зажарку, доведите до кипения, добавьте лимон. 

Приготовление солянки

Готовое блюдо подавайте горячим, добавьте зелень и сметану. 

Готовая солянка

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