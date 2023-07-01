Для того, чтобы сделать сытный ужин или обед – можно в одном блюде соединить много овощей и мясо. Выходит вкусная греческая мусака. Ингредиенты для нее нужно просто соединить и запечь.

Идея приготовления греческой мусаки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Сочности блюду добавляет сливочный соус бешамель.

Ингредиенты:

картофель – 2-3 средних

лук – 2 шт

баклажаны – 2 небольших (где-то 500 г)

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цуккини или кабачок – 2 средних (где-то 500 г)

фарш говяжий – 500 г

консервированные томаты – 400 г

томатная паста – 50 г

чеснок – 1-2 зубчика

молоко – 750 г

сливочное масло – 100 г

мука – 100 г

яичные желтки – 3 шт

пармезан или другой творог – 150 г

масло оливковое

тимьян – 3 ч.л. (сушеный)

корица – 1/2 ч.л.

гвоздика – щепотка

мускатный орех – щепотка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель нарезаем тонкими слайсами, перекладываем в миску.

2. Нарезаем 1 лук полукольцами и добавляем в картофель.

3. Наливаем немного растительного масла, добавляем 1 ч.л. сушеного тимьяна, соль, перец, перемешиваем.

4. Форму для запекания смазываем маслом и перекладываем картофель с луком.

5. Разравниваем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

6. Баклажаны нарезаем, перекладываем в миску.

7. Добавляем немного растительного масла, 1 ч.л. тимьяна, соль, перец и перемешиваем.

8. Достаем картофель и выкладываем сверху слой баклажанов и снова ставим в духовку на 20 минут.

9. Цуккини нарезаем, перекладываем в миску, добавляем масло, тимьян, соль, перец, перемешиваем и выкладываем сверху на запеченные баклажаны.

10. Ставим в духовку еще на 20 минут.

11. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, добавляем нарезанный лук и жарим несколько минут.

12. Добавляем нарезанный чеснок, гвоздику, корицу и томатную пасту. Перемешиваем.

13. Добавляем фарш, все размешиваем и добавляем нарезанные консервированные томаты, соль, перец. Все перемешиваем и тушим, чтобы испарилась жидкость (5-7 минут).

14. Для соуса бешамель в кастрюле на небольшом огне топим сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем.

15. Наливаем молоко и постоянно помешивая, варим до первых пузырьков и выключаем.

16. Добавляем перец, мускатный орех, 100 г пармезана, яичные желтки и перемешиваем. Добавляем 1/3 бешамеля в фарш и перемешиваем.

17. Выкладываем фарш сверху на цуккини, разравниваем.

18. Сверху выкладываем бешамель, разравниваем, посыпаем пармезаном и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут до золотистой корочки.

19. Даем остыть 1,5-2 часа и можно нарезать.

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