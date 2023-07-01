Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

Для того, чтобы сделать сытный ужин или обед – можно в одном блюде соединить много овощей и мясо. Выходит вкусная греческая мусака. Ингредиенты для нее нужно просто соединить и запечь.

Идея приготовления греческой мусаки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Сочности блюду добавляет сливочный соус бешамель.

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 средних
  • лук – 2 шт
  • баклажаны – 2 небольших (где-то 500 г)
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  • цуккини или кабачок – 2 средних (где-то 500 г)
  • фарш говяжий – 500 г
  • консервированные томаты – 400 г
  • томатная паста – 50 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • молоко – 750 г
  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 100 г
  • яичные желтки – 3 шт
  • пармезан или другой творог – 150 г
  • масло оливковое
  • тимьян – 3 ч.л. (сушеный)
  • корица – 1/2 ч.л.
  • гвоздика – щепотка
  • мускатный орех – щепотка
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

1. Картофель нарезаем тонкими слайсами, перекладываем в миску.

2. Нарезаем 1 лук полукольцами и добавляем в картофель.

3. Наливаем немного растительного масла, добавляем 1 ч.л. сушеного тимьяна, соль, перец, перемешиваем.

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

4. Форму для запекания смазываем маслом и перекладываем картофель с луком.

5. Разравниваем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

6. Баклажаны нарезаем, перекладываем в миску.

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

7. Добавляем немного растительного масла, 1 ч.л. тимьяна, соль, перец и перемешиваем.

8. Достаем картофель и выкладываем сверху слой баклажанов и снова ставим в духовку на 20 минут.

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

9. Цуккини нарезаем, перекладываем в миску, добавляем масло, тимьян, соль, перец, перемешиваем и выкладываем сверху на запеченные баклажаны.

10. Ставим в духовку еще на 20 минут.

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

11. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, добавляем нарезанный лук и жарим несколько минут.

12. Добавляем нарезанный чеснок, гвоздику, корицу и томатную пасту. Перемешиваем.

13. Добавляем фарш, все размешиваем и добавляем нарезанные консервированные томаты, соль, перец. Все перемешиваем и тушим, чтобы испарилась жидкость (5-7 минут).

Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью

14. Для соуса бешамель в кастрюле на небольшом огне топим сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем.

15. Наливаем молоко и постоянно помешивая, варим до первых пузырьков и выключаем.

16. Добавляем перец, мускатный орех, 100 г пармезана, яичные желтки и перемешиваем. Добавляем 1/3 бешамеля в фарш и перемешиваем.

17. Выкладываем фарш сверху на цуккини, разравниваем.

18. Сверху выкладываем бешамель, разравниваем, посыпаем пармезаном и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут до золотистой корочки.

19. Даем остыть 1,5-2 часа и можно нарезать.

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