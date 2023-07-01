Сытная греческая мусака с кабачками, баклажанами и мясом: хватит на всю семью
Для того, чтобы сделать сытный ужин или обед – можно в одном блюде соединить много овощей и мясо. Выходит вкусная греческая мусака. Ингредиенты для нее нужно просто соединить и запечь.
Идея приготовления греческой мусаки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Сочности блюду добавляет сливочный соус бешамель.
Ингредиенты:
- картофель – 2-3 средних
- лук – 2 шт
- баклажаны – 2 небольших (где-то 500 г)
- цуккини или кабачок – 2 средних (где-то 500 г)
- фарш говяжий – 500 г
- консервированные томаты – 400 г
- томатная паста – 50 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- молоко – 750 г
- сливочное масло – 100 г
- мука – 100 г
- яичные желтки – 3 шт
- пармезан или другой творог – 150 г
- масло оливковое
- тимьян – 3 ч.л. (сушеный)
- корица – 1/2 ч.л.
- гвоздика – щепотка
- мускатный орех – щепотка
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель нарезаем тонкими слайсами, перекладываем в миску.
2. Нарезаем 1 лук полукольцами и добавляем в картофель.
3. Наливаем немного растительного масла, добавляем 1 ч.л. сушеного тимьяна, соль, перец, перемешиваем.
4. Форму для запекания смазываем маслом и перекладываем картофель с луком.
5. Разравниваем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
6. Баклажаны нарезаем, перекладываем в миску.
7. Добавляем немного растительного масла, 1 ч.л. тимьяна, соль, перец и перемешиваем.
8. Достаем картофель и выкладываем сверху слой баклажанов и снова ставим в духовку на 20 минут.
9. Цуккини нарезаем, перекладываем в миску, добавляем масло, тимьян, соль, перец, перемешиваем и выкладываем сверху на запеченные баклажаны.
10. Ставим в духовку еще на 20 минут.
11. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, добавляем нарезанный лук и жарим несколько минут.
12. Добавляем нарезанный чеснок, гвоздику, корицу и томатную пасту. Перемешиваем.
13. Добавляем фарш, все размешиваем и добавляем нарезанные консервированные томаты, соль, перец. Все перемешиваем и тушим, чтобы испарилась жидкость (5-7 минут).
14. Для соуса бешамель в кастрюле на небольшом огне топим сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем.
15. Наливаем молоко и постоянно помешивая, варим до первых пузырьков и выключаем.
16. Добавляем перец, мускатный орех, 100 г пармезана, яичные желтки и перемешиваем. Добавляем 1/3 бешамеля в фарш и перемешиваем.
17. Выкладываем фарш сверху на цуккини, разравниваем.
18. Сверху выкладываем бешамель, разравниваем, посыпаем пармезаном и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут до золотистой корочки.
19. Даем остыть 1,5-2 часа и можно нарезать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: