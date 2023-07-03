Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной
Самое простое сытное блюдо из кабачка – это запеканка. Овощ можно соединить с мясом и сыром и приготовить все это в духовке. Если выбрать куриный фарш – вкус будет очень легким, сочным и нежирным.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с куриным фаршем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Не забудьте о свежей зелени.
Ингредиенты:
- 300 г куриного фарша
- 1 большой кабачок (500 г)
- 1 морковь
- 1 помидор
- 2 яйца
- 2 зубчика чеснока
- зелень
- 100 г сыра моцареллы
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на большую терку, отжимаем лишнюю влагу и добавляем в куриный фарш.
2. Также добавляем натертую морковь, яйца, зелень, чеснок и специи, перемешиваем.
3. Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем мукой или панировочными сухарями.
4. Кабачково-мясной фарш выкладываем в форму. Сверху добавляем кольца помидоров.
5. Запекаем 45 минут при температуре 180 градусов.
6. За 10-15 минут до конца приготовления посыпаем натертым сыром и допекаем до хорошей золотистой корочки.
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