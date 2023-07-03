Самое простое сытное блюдо из кабачка – это запеканка. Овощ можно соединить с мясом и сыром и приготовить все это в духовке. Если выбрать куриный фарш – вкус будет очень легким, сочным и нежирным.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с куриным фаршем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Не забудьте о свежей зелени.

Ингредиенты:

300 г куриного фарша

1 большой кабачок (500 г)

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1 морковь

1 помидор

2 яйца

2 зубчика чеснока

зелень

100 г сыра моцареллы

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на большую терку, отжимаем лишнюю влагу и добавляем в куриный фарш.

2. Также добавляем натертую морковь, яйца, зелень, чеснок и специи, перемешиваем.

3. Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем мукой или панировочными сухарями.

4. Кабачково-мясной фарш выкладываем в форму. Сверху добавляем кольца помидоров.

5. Запекаем 45 минут при температуре 180 градусов.

6. За 10-15 минут до конца приготовления посыпаем натертым сыром и допекаем до хорошей золотистой корочки.

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