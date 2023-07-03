Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

Самое простое сытное блюдо из кабачка – это запеканка. Овощ можно соединить с мясом и сыром и приготовить все это в духовке. Если выбрать куриный фарш – вкус будет очень легким, сочным и нежирным.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с куриным фаршем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Не забудьте о свежей зелени.

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

Ингредиенты:

  • 300 г куриного фарша
  • 1 большой кабачок (500 г)
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  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 2 яйца
  • 2 зубчика чеснока
  • зелень
  • 100 г сыра моцареллы
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

1. Кабачок натираем на большую терку, отжимаем лишнюю влагу и добавляем в куриный фарш.

2. Также добавляем натертую морковь, яйца, зелень, чеснок и специи, перемешиваем.

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

3. Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем мукой или панировочными сухарями.

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

4. Кабачково-мясной фарш выкладываем в форму. Сверху добавляем кольца помидоров.

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

5. Запекаем 45 минут при температуре 180 градусов.

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

6. За 10-15 минут до конца приготовления посыпаем натертым сыром и допекаем до хорошей золотистой корочки.

Сытная кабачковая запеканка с фаршем: получается нежирной и сочной

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