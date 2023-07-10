Кабачки и мясо – это идеальное сочетание для сытной запеканки. Лучше всего выбрать именно фарш – он сочный и быстро приготовится. Такого бюджетного блюда хватит на всю семью.

Идея приготовления сочной кабачковой запеканки с мясом опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Кабачки для блюда нужно просто натереть.

Ингредиенты:

куриный фарш – 450 г

кабачки средние – 2 шт

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яйцо – 1 шт

помидоры – 1 шт

лук – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

сыр твердый – 100-150 г

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. На крупной терке натираем кабачок, солим, оставляем на 10 минут.

2. Лук и чеснок измельчаем в блендере.

3. В фарш добавляем яйцо, мелко нарезанный помидор, чеснок, лук, соль, перец.

4. Кабачки отжать от лишней жидкости и добавить в фарш, перемешать, выложить в форму для выпечки.

5. Ставим в предварительно разогретую духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

6. Далее достаем запеканку, посыпаем сыром и ставим еще на 10 минут (пока не расплавится).

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