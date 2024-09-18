Сытная картофельная запеканка с мясом: как быстро приготовить блюдо на обед
Если дома есть немного картофеля и мяса – сытному обеду быть. Из таких ингредиентов получается вкусная запеканка, которой хватит на всю семью. Для сочности можно добавить помидоры, а также много порезанного лука.
Идея приготовления сочного картофеля с мясом для обеда опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Все ингредиенты очень бюджетные.
Ингредиенты:
- сыр твердый – 150 г
- картофель – 1 кг
- соль, перец, прованские травы
- лук – 1 шт.
- фарш из куриного филе – 400 г
- помидоры – 100 г
- сыр сливочный – 100 г
- орегано, свежая зелень.
Способ приготовления:
1. Форму для запекания укрыть пергаментом.
2. Посыпать тертым сыром, выложить тонко нарезанный картофель.
3. Добавить любимые специи.
4. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
5. Лук обжарить на капле растительного масла, добавить фарш.
6. Добавить помидоры и излюбленные специи, довести до готовности.
7. Картошку смазать сливочным сыром, выложить начинку.
8. Посыпать тертым сыром.
9. Завернуть в рулет, отправить в духовку еще на 15 минут при 200 градусах.
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