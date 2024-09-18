Если дома есть немного картофеля и мяса – сытному обеду быть. Из таких ингредиентов получается вкусная запеканка, которой хватит на всю семью. Для сочности можно добавить помидоры, а также много порезанного лука.

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Идея приготовления сочного картофеля с мясом для обеда опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Все ингредиенты очень бюджетные.

Ингредиенты:

сыр твердый – 150 г

картофель – 1 кг

соль, перец, прованские травы

лук – 1 шт.

фарш из куриного филе – 400 г

помидоры – 100 г

сыр сливочный – 100 г

орегано, свежая зелень.

Способ приготовления:

1. Форму для запекания укрыть пергаментом.

2. Посыпать тертым сыром, выложить тонко нарезанный картофель.

3. Добавить любимые специи.

4. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

5. Лук обжарить на капле растительного масла, добавить фарш.

6. Добавить помидоры и излюбленные специи, довести до готовности.

7. Картошку смазать сливочным сыром, выложить начинку.

8. Посыпать тертым сыром.

9. Завернуть в рулет, отправить в духовку еще на 15 минут при 200 градусах.

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