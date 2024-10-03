Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

Вместо пюре из картофеля можно приготовить вкусную запеканку на обед. Она достаточно сытна и не требует много вашего времени. Из следующего количества ингредиентов выйдет большая порция, которой хватит на всю семью.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Сочности прибавят помидоры. лук, а также нежный соус.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

Ингредиенты:

  • картофель – 7-8 шт.
  • куриное филе – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 4 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сливки – 250 мл.
  • сыр моцарелла – 150 г
  • соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

1. Картофель почистить и порезать дольками.

2. Половину выложить на противень, посолить.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

3. Средними кусками порезать филе и выложить на картофель.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

4. Затем кольцами лук, соль и помидоры.

5. Завершить слоем из картофеля.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

6. Для заливки смешать яйца, сливки, соль и перец.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

7. Залить запеканку и накрыть фольгой и выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

8. За 5 минут до готовности посыпать творогом и запекать еще 7-10 мин до образования румяной корочки.

Сытная картофельная запеканка с сыром для обеда: быстро готовится, еще и очень бюджетная

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