Вместо пюре из картофеля можно приготовить вкусную запеканку на обед. Она достаточно сытна и не требует много вашего времени. Из следующего количества ингредиентов выйдет большая порция, которой хватит на всю семью.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Сочности прибавят помидоры. лук, а также нежный соус.

Ингредиенты:

картофель – 7-8 шт.

куриное филе – 2 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 4 шт.

яйца – 3 шт.

сливки – 250 мл.

сыр моцарелла – 150 г

соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и порезать дольками.

2. Половину выложить на противень, посолить.

3. Средними кусками порезать филе и выложить на картофель.

4. Затем кольцами лук, соль и помидоры.

5. Завершить слоем из картофеля.

6. Для заливки смешать яйца, сливки, соль и перец.

7. Залить запеканку и накрыть фольгой и выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

8. За 5 минут до готовности посыпать творогом и запекать еще 7-10 мин до образования румяной корочки.

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