Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

Чтобы обед получился сытным и сбалансированным – можно приготовить киш. В его основе хрустящее песочное тесто, а также очень сочная начинка с красной рыбой и овощами.

О том, как приготовить киш с лососем и брокколи на обед, рассказала фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram. Если вам нужно быстро сделать блюдо для всей семьи, это идеальный вариант.

Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

Ингредиенты для теста:

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  • 500 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 40 г воды
  • соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

1. К муке добавить соль, сахар и ледяное масло, перетереть в крошку.

2. Добавить желток и ледяную воду.

3. Замешать тесто, долго вымешивать не нужно.

Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

4. Тесто раскатать в тоненький пласт, переложить в форму, сформировать ровные бортики, лишнее отрезать.

5. Сделать в тесте проколы вилкой.

Ингредиенты для начинки:

Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить
  • 300 г филе лосося
  • 300 г брокколи
  • 100 г твердого сыра

Ингредиенты для заливки:

  • 500 мл сметаны
  • 4 яйца
  • соль, перец, специи
Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

6. На тесто выложить брокколи, рыбу и сыр.

7. Для заливки в миске взбить немного яйца с солью и специями, затем добавить сметану и перемешать.

8. Залить пирог.

Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить

9. Выпекать при температуре 180 градусов час.

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