Чтобы обед получился сытным и сбалансированным – можно приготовить киш. В его основе хрустящее песочное тесто, а также очень сочная начинка с красной рыбой и овощами.

О том, как приготовить киш с лососем и брокколи на обед, рассказала фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram. Если вам нужно быстро сделать блюдо для всей семьи, это идеальный вариант.

Ингредиенты для теста:

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500 г муки

125 г сливочного масла

40 г воды

соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, сахар и ледяное масло, перетереть в крошку.

2. Добавить желток и ледяную воду.

3. Замешать тесто, долго вымешивать не нужно.

4. Тесто раскатать в тоненький пласт, переложить в форму, сформировать ровные бортики, лишнее отрезать.

5. Сделать в тесте проколы вилкой.

Ингредиенты для начинки:

300 г филе лосося

300 г брокколи

100 г твердого сыра

Ингредиенты для заливки:

500 мл сметаны

4 яйца

соль, перец, специи

6. На тесто выложить брокколи, рыбу и сыр.

7. Для заливки в миске взбить немного яйца с солью и специями, затем добавить сметану и перемешать.

8. Залить пирог.

9. Выпекать при температуре 180 градусов час.

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