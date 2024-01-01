Сытный киш с лососем на обед: на каком тесте приготовить
Чтобы обед получился сытным и сбалансированным – можно приготовить киш. В его основе хрустящее песочное тесто, а также очень сочная начинка с красной рыбой и овощами.
О том, как приготовить киш с лососем и брокколи на обед, рассказала фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram. Если вам нужно быстро сделать блюдо для всей семьи, это идеальный вариант.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 125 г сливочного масла
- 40 г воды
- соль, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, сахар и ледяное масло, перетереть в крошку.
2. Добавить желток и ледяную воду.
3. Замешать тесто, долго вымешивать не нужно.
4. Тесто раскатать в тоненький пласт, переложить в форму, сформировать ровные бортики, лишнее отрезать.
5. Сделать в тесте проколы вилкой.
Ингредиенты для начинки:
- 300 г филе лосося
- 300 г брокколи
- 100 г твердого сыра
Ингредиенты для заливки:
- 500 мл сметаны
- 4 яйца
- соль, перец, специи
6. На тесто выложить брокколи, рыбу и сыр.
7. Для заливки в миске взбить немного яйца с солью и специями, затем добавить сметану и перемешать.
8. Залить пирог.
9. Выпекать при температуре 180 градусов час.
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