Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

Лазанья – отличный вариант простого и быстрого обеда. Вам необходимо просто взять готовые листы, соединить их со вкусной начинкой и соусом. Все максимально бюджетно и быстро.

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Идея приготовления вкусной сочной лазаньи с фаршем на обед опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. У вас получится сделать в домашних условиях действительно изысканное блюдо, которое подают в дорогих ресторанах.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

Ингредиенты:

  • фарш – 900 г (телячий и говяжий)
  • лук – 180 г
  • морковь – 180 г
  • масло + масло для жарки
  • томатное пюре – 500 г
  • соль, перец, прованские травы

Ингредиенты для соуса:

  • молоко – 700 мл.
  • мука – 70 г
  • сливочное масло – 70 г
  • соль, перец, мускат
  • листы для лазаньи – 12-16 шт.
  • твердый сыр или моцарелла – 80 г

Способ приготовления:

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

1. В сковороду вливаем растительное масло.

2. Выложить мелко нарезанный лук и морковь, обжарить 7 минут, перемешивая.

3. Выложить фарш.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

4. Перемешивая, жарить 7-10 минут.

5. К томатному пюре добавить соль, перец, прованские травы.

6. Перемешивать и тушить на малом огне под крышкой 30 минут, периодически перемешивая.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

7. Для соуса бешамель нагреть кастрюлю, в ней растопить масло.

8. Добавить муку и венчик тщательно вымешать.

9. Влить молоко и постоянно перемешивать венчиком.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

10. Добавить специи, соль, перец и обязательно мускат.

11. Перемешивая, готовить к легкому загустению соуса.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

12. Дно смазать соусом бешамель, выложить листья лазаньи, затем мясной слой, слой соуса бешамель и повторить. Выходит таких 3 слоя.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

13. Верхний слой листов полить тоже бешамелем.

14. Сверху присыпать тертым сыром.

Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед

15. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

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