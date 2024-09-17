Лазанья – отличный вариант простого и быстрого обеда. Вам необходимо просто взять готовые листы, соединить их со вкусной начинкой и соусом. Все максимально бюджетно и быстро.

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Идея приготовления вкусной сочной лазаньи с фаршем на обед опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. У вас получится сделать в домашних условиях действительно изысканное блюдо, которое подают в дорогих ресторанах.

Ингредиенты:

фарш – 900 г (телячий и говяжий)

лук – 180 г

морковь – 180 г

масло + масло для жарки

томатное пюре – 500 г

соль, перец, прованские травы

Ингредиенты для соуса:

молоко – 700 мл.

мука – 70 г

сливочное масло – 70 г

соль, перец, мускат

листы для лазаньи – 12-16 шт.

твердый сыр или моцарелла – 80 г

Способ приготовления:

1. В сковороду вливаем растительное масло.

2. Выложить мелко нарезанный лук и морковь, обжарить 7 минут, перемешивая.

3. Выложить фарш.

4. Перемешивая, жарить 7-10 минут.

5. К томатному пюре добавить соль, перец, прованские травы.

6. Перемешивать и тушить на малом огне под крышкой 30 минут, периодически перемешивая.

7. Для соуса бешамель нагреть кастрюлю, в ней растопить масло.

8. Добавить муку и венчик тщательно вымешать.

9. Влить молоко и постоянно перемешивать венчиком.

10. Добавить специи, соль, перец и обязательно мускат.

11. Перемешивая, готовить к легкому загустению соуса.

12. Дно смазать соусом бешамель, выложить листья лазаньи, затем мясной слой, слой соуса бешамель и повторить. Выходит таких 3 слоя.

13. Верхний слой листов полить тоже бешамелем.

14. Сверху присыпать тертым сыром.

15. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

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