Сытная лазанья с фаршем за считанные минуты: как приготовить идеальное блюдо на обед
Лазанья – отличный вариант простого и быстрого обеда. Вам необходимо просто взять готовые листы, соединить их со вкусной начинкой и соусом. Все максимально бюджетно и быстро.
Идея приготовления вкусной сочной лазаньи с фаршем на обед опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. У вас получится сделать в домашних условиях действительно изысканное блюдо, которое подают в дорогих ресторанах.
Ингредиенты:
- фарш – 900 г (телячий и говяжий)
- лук – 180 г
- морковь – 180 г
- масло + масло для жарки
- томатное пюре – 500 г
- соль, перец, прованские травы
Ингредиенты для соуса:
- молоко – 700 мл.
- мука – 70 г
- сливочное масло – 70 г
- соль, перец, мускат
- листы для лазаньи – 12-16 шт.
- твердый сыр или моцарелла – 80 г
Способ приготовления:
1. В сковороду вливаем растительное масло.
2. Выложить мелко нарезанный лук и морковь, обжарить 7 минут, перемешивая.
3. Выложить фарш.
4. Перемешивая, жарить 7-10 минут.
5. К томатному пюре добавить соль, перец, прованские травы.
6. Перемешивать и тушить на малом огне под крышкой 30 минут, периодически перемешивая.
7. Для соуса бешамель нагреть кастрюлю, в ней растопить масло.
8. Добавить муку и венчик тщательно вымешать.
9. Влить молоко и постоянно перемешивать венчиком.
10. Добавить специи, соль, перец и обязательно мускат.
11. Перемешивая, готовить к легкому загустению соуса.
12. Дно смазать соусом бешамель, выложить листья лазаньи, затем мясной слой, слой соуса бешамель и повторить. Выходит таких 3 слоя.
13. Верхний слой листов полить тоже бешамелем.
14. Сверху присыпать тертым сыром.
15. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
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